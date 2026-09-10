“Dîner en Blanc” regresa a Nueva York el 1 de octubre

Nueva York volverá a vestirse de blanco el próximo 1 de octubre con el regreso de Dîner en Blanc, la celebración gastronómica y cultural que reúne cada año a miles de personas en una ubicación secreta de la ciudad.

La experiencia, que nació como una reunión espontánea de amigos en París, se ha convertido en un fenómeno internacional celebrado en seis continentes y 120 ciudades. En Estados Unidos, este año llegará a 33 ciudades, entre ellas Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia, Washington D.C., Charlotte y Atlanta.

En Nueva York, los participantes se reunirán en distintos puntos de encuentro y, guiados por voluntarios, serán conducidos hasta el lugar donde tendrá lugar la cena. La ubicación se mantiene en secreto hasta el último momento, uno de los elementos que contribuyen al atractivo de esta singular celebración.

La edición de este año tendrá como inspiración “Une Soirée Parisienne – La Belle Époque”./Foto: Charles Zuckermann

Para Elizabeth Ashe, coanfitriona de Dîner en Blanc New York, formar parte de la organización le ha permitido descubrir el trabajo que existe detrás de esa experiencia.

“Como invitada, experimentas la magia. Como coanfitriona, ahora veo la extraordinaria cantidad de trabajo que implica crear esa magia: los miles de detalles y meses de planificación necesarios para reunir a todos en una noche inolvidable”, explicó.

Ashe destacó además el esfuerzo de los voluntarios y del equipo creativo.

“Podemos reunir todos los elementos, pero nuestros invitados realmente aportan la magia. Cuando ves a este enorme grupo transformar un espacio, el mar de blanco, los centros de mesa, las comidas gourmet y todo el lugar resplandecer, es increíblemente gratificante verlo cobrar vida y me hace sentir muy orgullosa de lo que los neoyorquinos aportan a la mesa”, agregó.

La creatividad se despliega en las mesas de los asistentes. /Foto: Jane Kratochvil

La edición de este año tendrá como inspiración “Une Soirée Parisienne – La Belle Époque”, un homenaje a la época en que París marcaba las tendencias de la moda, la cultura y la gastronomía. La propuesta invita a los asistentes a recrear ese espíritu de sofisticación, romance y creatividad.

El código de vestimenta es estrictamente blanco, tanto para los invitados como para las mesas. Los participantes suelen dedicar semanas a preparar sus atuendos, desde elegantes accesorios y tocados hasta piezas inspiradas en la moda histórica francesa. La creatividad es parte esencial de la experiencia.

Durante la velada, los asistentes comparten comidas y bebidas, conversan, disfrutan de música y bailan bajo las estrellas. Uno de los momentos más emblemáticos ocurre al inicio de la cena, cuando miles de invitados agitan simultáneamente sus servilletas blancas para señalar el comienzo de la celebración.

Los asistentes sacuden sus servilletas para dar comienzo a la velada./Foto: Derek Hughes & Dominika Zielinska

En años recientes, Dîner en Blanc ha ocupado algunos de los lugares más emblemáticos de Nueva York, como el Meatpacking District en 2023, Union Square en 2024 y Robert Wagner Park en 2025.

EN DETALLE

Foto: Eric Vitale Photography

Qué: Dîner en Blanc ? Nueva York 2026

Cuándo: Jueves, 1 de octubre de 2026

Dónde: Ubicación secreta; se revelará el día del evento

Registro previo: newyork.dinerenblanc.com.



