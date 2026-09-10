George W. Bush recuerda el 11-S: “No quería que perdiéramos nuestra esencia”

El expresidente George W. Bush recordó este miércoles cómo enfrentó las primeras horas posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001 y explicó que una de sus principales preocupaciones era evitar que el trauma hiciera que Estados Unidos perdiera aquello que buscaba defender.

“No quería que perdiéramos nuestra esencia”, afirmó Bush durante una conversación con la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice en el Centro Presidencial George W. Bush, en Dallas, dos días antes del 25.º aniversario de los ataques.

Bush explicó que, mientras el país permanecía paralizado por los atentados, quería transmitir confianza a los estadounidenses y recordarles el valor de las libertades que estaban tratando de proteger.

“Mientras defendíamos nuestras libertades, quería que la gente recordara lo valiosas que son”, añadió.

El expresidente recordó que recibió la noticia del segundo impacto contra las Torres Gemelas mientras leía con un grupo de escolares en Florida. Según relató, en ese momento entendió que su responsabilidad era proteger a los niños que tenía delante, a sus familias y al país.

“Fue un momento de lucidez”, dijo Bush, quien aseguró que desde entonces tuvo claro que Estados Unidos estaba ante un acto de guerra y no simplemente ante un asunto policial.

Bush decidió regresar a Washington

La jornada también estuvo marcada por las decisiones sobre dónde debía encontrarse el presidente. Bush fue trasladado desde Florida a bases militares en Luisiana y Nebraska mientras las autoridades intentaban determinar el alcance de los ataques.

Rice, que estaba en Washington, recordó que llamó al presidente y le pidió que permaneciera fuera de la capital por razones de seguridad.

“Quédese donde está. Estados Unidos está siendo atacado. Aquí no es seguro”, relató Rice que le dijo.

Bush decidió regresar a Washington después de que sus asesores le recomendaran dirigirse al país. Según explicó, consideraba que permanecer escondido en una base militar podía convertirse en una victoria psicológica para quienes habían atacado Estados Unidos.

“Pensé que sería una victoria psicológica para quienes nos atacaron”, dijo.

Rice también recordó la incertidumbre que rodeó al vuelo 93 de United Airlines, secuestrado por terroristas y estrellado en Pensilvania después de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control del avión.

Durante varios minutos, los funcionarios creyeron que el avión había sido derribado. Rice señaló que aquella confusión reflejó el nivel de presión bajo el que tuvieron que tomar decisiones durante las primeras horas de la crisis.

Un mensaje también sobre el islam

Bush recordó además que, tras los atentados, visitó una mezquita y rechazó que el terrorismo pudiera identificarse con el islam.

“El Islam es una religión de paz, no una religión de guerra”, afirmó, al explicar que los terroristas habían pervertido su religión.

También recordó su visita a la zona cero de Nueva York para encontrarse con los bomberos, policías y otros trabajadores de emergencia que participaban en las labores de rescate.

“Ver a esos bomberos y policías fue simplemente increíble, lo que hicieron”, dijo.

La conversación con Rice forma parte de los actos organizados por el Centro Presidencial George W. Bush para conmemorar los 25 años de los atentados. El expresidente tiene previsto participar este viernes en la ceremonia conmemorativa en la zona cero de Nueva York.

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