Jackson Martínez sale del retiro y jugará con Independiente de Medellín

Jackson Martínez se retiró en 2018 luego de múltiples lesiones en sus tobillos

Colombia's Jackson Martinez celebrates after scoring his teams third goal during the group C World Cup soccer match between Japan and Colombia at the Arena Pantanal in Cuiaba, Brazil, Tuesday, June 24, 2014.

Jackson Martínez se había retirado en 2018. Crédito: Felipe Dana | AP

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Por  Reinaldo Oliveros

Jackson Martínez, exjugador del Porto y Atlético de Madrid, saldrá del retiro tras seis años y jugará con Deportivo Independiente Medellín (DIM) a sus 39 años de edad.

“El Equipo del Pueblo S.A. informa el regreso de Jackson Martínez, uno de los grandes referentes en la historia del Deportivo Independiente Medellín y uno de los máximos goleadores de nuestra institución”, anunció el club en un comunicado sobre el delantero, que se había retirado en diciembre de 2020.

Su carrera se vino a menos cuando sufrió una seria lesión de tobillo entre 2015 y 2016, por lo que nunca pudo recuperar su mejor nivel.

“Desde mi lesión de tobillo entre el año 2015/2016 comenzó una lucha dando todo de mí para volver a jugar en condiciones favorables este deporte que tanto me apasiona y aunque regresé a las canchas después de dos años fue muy difícil desempeñarme como lo anhelaba”, expresó el delantero.

Jackson Martínez y su carrera con Independiente de Medellín

Martínez debutó en Independiente Medellín en 2005 y allí anotó 44 goles que lo llevaron a ser ídolo de ‘el Poderoso’, con el que ganó el título del torneo Clausura de 2009 y fue el máximo artillero del semestre con 18.

Del club colombiano pasó en 2009 al extinto Jaguares de Chiapas, donde estuvo tres años y anotó 36 goles que lo catapultaron al Porto.

Para la temporada 2015/2016, Martínez fue fichado por el Atlético de Madrid, donde solo estuvo seis meses y anotó 3 goles en los 23 partidos que jugó, y de ahí partió al Guangzhou Evergrande de la Superliga china.

Martínez únicamente anotó cuatro goles en los 16 partidos que disputó entre liga y copa, además de sufrir constantes lesiones que lo apartaron de los terrenos de juego y lo privaron de mantener un ritmo óptimo de competición.

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