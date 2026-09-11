Jackson Martínez sale del retiro y jugará con Independiente de Medellín

Jackson Martínez, exjugador del Porto y Atlético de Madrid, saldrá del retiro tras seis años y jugará con Deportivo Independiente Medellín (DIM) a sus 39 años de edad.

“El Equipo del Pueblo S.A. informa el regreso de Jackson Martínez, uno de los grandes referentes en la historia del Deportivo Independiente Medellín y uno de los máximos goleadores de nuestra institución”, anunció el club en un comunicado sobre el delantero, que se había retirado en diciembre de 2020.

Su carrera se vino a menos cuando sufrió una seria lesión de tobillo entre 2015 y 2016, por lo que nunca pudo recuperar su mejor nivel.

[???] Un amor que por fin vuelve a encontrarse.

¡@JacksonMartinez ES PODEROSO! ??? pic.twitter.com/cH1xYTjJEq — DIM (@DIM_Oficial) September 11, 2026

“Desde mi lesión de tobillo entre el año 2015/2016 comenzó una lucha dando todo de mí para volver a jugar en condiciones favorables este deporte que tanto me apasiona y aunque regresé a las canchas después de dos años fue muy difícil desempeñarme como lo anhelaba”, expresó el delantero.

Jackson Martínez y su carrera con Independiente de Medellín

Martínez debutó en Independiente Medellín en 2005 y allí anotó 44 goles que lo llevaron a ser ídolo de ‘el Poderoso’, con el que ganó el título del torneo Clausura de 2009 y fue el máximo artillero del semestre con 18.

Del club colombiano pasó en 2009 al extinto Jaguares de Chiapas, donde estuvo tres años y anotó 36 goles que lo catapultaron al Porto.

Para la temporada 2015/2016, Martínez fue fichado por el Atlético de Madrid, donde solo estuvo seis meses y anotó 3 goles en los 23 partidos que jugó, y de ahí partió al Guangzhou Evergrande de la Superliga china.

Martínez únicamente anotó cuatro goles en los 16 partidos que disputó entre liga y copa, además de sufrir constantes lesiones que lo apartaron de los terrenos de juego y lo privaron de mantener un ritmo óptimo de competición.

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