Mourinho pide la final del Mundial 2030 para el Santiago Bernabéu

José Mourinho aprovechó la rueda de prensa previa al encuentro de la quinta jornada de liga ante el Rayo Vallecano para lanzar una declaración de intenciones que sobrepasa la actualidad de LaLiga: su convencimiento de que la final del Mundial 2030 se tiene que celebrar en el Santiago Bernabéu.

Preguntado por dónde debería celebrarse la gran cita, el DT del Real Madrid se pronunció al respecto en la sala de prensa del Bernabéu. “Una cosa es dónde debería y otra dónde me gustaría. Me gustaría que fuera en Lisboa y perdonadme”, comenzó diciendo.

Para añadir que “mi respuesta no es porque soy hoy el entrenador del Real Madrid, pero ya me conocéis un poco y si puedes jugar en un estadio mítico e histórico, donde jugaron algunos de los mejores jugadores de la historia, y es el estadio del club más importante de la historia del fútbol, pienso que debería ser aquí”, sentenció.

“Si fuera entrenador del Benfica te diría exactamente lo mismo”, acabó puntualizando el entrenador del Real Madrid sobre todo este lío de la final del Mundial 2030.

Mourinho, sobre la final del Mundial: "Si puedes jugar en el estadio del mejor club de fútbol de la historia? debe ser en el Santiago Bernabéu". pic.twitter.com/CoEr0u2KLT — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) September 11, 2026

Apoyo para Vini

Mourinho, insistió este viernes en que la mejor versión de Vinicius “va a llegar”, antes de afirmar que le “pone triste” que la afición del equipo pite a sus jugadores.

El “año pasado contra el Benfica (en la Liga de Campeones) el Santiago Bernabéu estaba asustado y él acabó solo con la eliminatoria”, recordó Mourinho en rueda de prensa.

“Quiero lo mejor de Vinicius y el mejor va a llegar”, aseguró el técnico luso, en la previa del partido de la quinta jornada de LaLiga contra el Rayo Vallecano el sábado.

Mourinho insistió en que Vinicius todavía no es el hombre que decide partidos, pero “trabaja más que nunca”.

En una época en que todo se mide, el técnico luso afirmó que “los datos son muy objetivos: está muy cerca de su velocidad máxima, número de balones, récord, número de balones recuperados en tercio defensivo, récord”.

“Ya va a llegar” su mejor imagen, afirmó recurriendo a un proverbio luso para explicar que una parte de la afición le exija.

“Tú solo tiras piedras a los árboles que tienen fruto”, explicó ‘Mou’, precisando que Vinicius, con todo lo que ha logrado en el Real Madrid, “es un árbol con mucho fruto y la gente tira piedras porque quiere frutos”.

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