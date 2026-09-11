Javier Milei viajará a Estados Unidos en medio de nuevas tensiones por las Malvinas

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará nuevamente a Estados Unidos el próximo 23 de septiembre para participar como principal orador en un foro sobre seguridad estratégica, en medio del renovado reclamo de Buenos Aires sobre la soberanía de las islas Malvinas.

El encuentro, titulado Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica, se realizará en Nueva York y es organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y el Instituto Republicano Internacional, con Citi como anfitrión.

La actividad, de acceso exclusivo mediante invitación, reunirá a empresarios, inversores y representantes de centros de estudios e instituciones de Estados Unidos y América Latina.

El IRI informó que Milei abordará la importancia de la relación entre Argentina y Estados Unidos para fortalecer la participación de las Américas en las cadenas globales de suministro, los recursos estratégicos y la seguridad.

El viaje se producirá después de que el mandatario cancelara una visita al Reino Unido prevista para octubre, en un contexto de renovadas tensiones por la disputa de soberanía sobre las Malvinas, bajo administración británica desde 1833.

En las últimas semanas, Milei ha reforzado la estrategia de su gobierno para reclamar la soberanía argentina sobre el archipiélago. El Ejecutivo inició demandas contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas y reactivó el proyecto para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego.

La disputa también coincide con recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible revisión de la posición de Washington frente al conflicto entre Argentina y Reino Unido.

La visita a Nueva York será el decimoctavo viaje de Milei a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023.

Sigue leyendo:

• Milei anuncia sanciones contra empresas en Malvinas y una nueva base naval en el sur argentino

• Trump evalúa retirar el respaldo de EE.UU. a Reino Unido por las islas Malvinas

• Portavoz del Reino Unido: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”