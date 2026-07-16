Portavoz del Reino Unido: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”

El Gobierno del Reino Unido instó formalmente a la FIFA a abrir una investigación exhaustiva sobre la Selección Argentina, luego de que varios de sus futbolistas festejaran la clasificación a la final posando con una pancarta que rezaba: “Las Malvinas son argentinas”.

“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son. Nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas”, sentenció la portavoz del gobierno dirigido por Keir Starmer, asegurando además que “nuestra posición no ha cambiado. La autodeterminación corresponde a los habitantes de las islas”.

Asimismo, el portavoz reveló con cierta ironía que el primer ministro británico deseó “mucha suerte a Argentina y España en la final, especialmente a España”.

Para blindar su argumento histórico, la portavoz recordó el referéndum celebrado en el archipiélago en el año 2013. Si bien las minutas oficiales suelen destacar que el 92% de la población habilitada acudió a las urnas, el resultado de los votos válidos fue aún más contundente: un 99.8% votó a favor de permanecer bajo la soberanía del Reino Unido.

“La política debe mantenerse al margen”

Por su parte, el ministro de Ciencia británico, Peter Kyle, conversó con la cadena BBC y calificó el acto de los futbolistas argentinos como “totalmente inapropiado”, insistiendo en que las normas de neutralidad política de la FIFA deben cumplirse a rajatabla.

“Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva”, manifestó Kyle, recordando que separar la política del deporte es uno de los pilares fundacionales de la Copa del Mundo.

La regla

La polémica gira en torno al artículo 34.3 del reglamento oficial del torneo, el cual prohíbe de forma explícita a los futbolistas y cuerpos técnicos exhibir mensajes, símbolos o consignas de carácter político antes, durante o inmediatamente después de los partidos.

Aunque los reportes indican que la pancarta en cuestión fue arrojada por aficionados desde la grada y los jugadores simplemente la sostuvieron durante los festejos, la clase política británica exige castigos severos. El líder del partido Liberal Demócrata, Ed Davey, fue el más tajante al declarar que los jugadores implicados en la celebración “deben ser excluidos de la final” de este domingo.

Con la final ante España a la vuelta de la esquina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la FIFA se encuentra bajo una enorme presión política y mediática para determinar si aplica una multa económica a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o si atiende las severas demandas de sanción deportiva impulsadas desde el Reino Unido.

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