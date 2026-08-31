Trump evalúa retirar el respaldo de EE.UU. a Reino Unido por las islas Malvinas

El presidente Donald Trump dejó abierta este lunes la posibilidad de modificar la posición de Washington sobre la soberanía británica de las islas Malvinas, un territorio cuya soberanía reclama Argentina.

Preguntado en el Despacho Oval sobre si Estados Unidos podría retirar su apoyo a Londres respecto al archipiélago, Trump respondió que todas las posiciones de su Gobierno están sujetas a revisión.

“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, afirmó el mandatario.

La declaración se produjo después de que medios británicos informaran que la Administración Trump estudia utilizar la cuestión de las Malvinas como una herramienta de presión sobre el Reino Unido para conseguir un mayor compromiso con el gasto militar.

El gasto en defensa

Según The Telegraph, el Pentágono analiza distintas medidas que podrían servir como incentivos para que Londres aumente su inversión en defensa hasta el 5 % del PIB, en línea con el objetivo planteado dentro de la OTAN.

La posición oficial de Estados Unidos sobre la soberanía de las Malvinas es de neutralidad. Washington no reconoce expresamente la soberanía británica sobre las islas, aunque sí reconoce la administración de facto que ejerce el Reino Unido sobre el territorio.

La posibilidad planteada por Trump introduce el archipiélago en una discusión más amplia sobre la relación de seguridad entre Washington y Londres.

Una disputa que se remonta a 1982

Argentina y Reino Unido mantienen desde hace décadas una disputa por la soberanía de las Malvinas. El conflicto desembocó en una guerra en 1982, cuando las fuerzas argentinas ocuparon las islas el 2 de abril y Reino Unido recuperó el control tras la rendición argentina el 14 de junio.

La guerra dejó 649 argentinos, 255 británicos y tres malvinenses muertos.

Desde entonces, Londres ha rechazado las reivindicaciones de Buenos Aires, mientras Naciones Unidas ha reiterado sus llamados a que ambos países negocien y considera las Malvinas uno de los territorios pendientes de descolonización.

En 2013, los habitantes del archipiélago participaron en un referéndum en el que más del 99 % votó a favor de mantener el estatus de territorio británico.

Las islas tienen actualmente cerca de 3,000 habitantes y permanecen bajo administración británica, mientras Argentina mantiene su reclamo de soberanía.

Con información de EFE.

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