Sabalenka y Rybakina acaban con las estadounidenses y se citan en la final del US Open

QUEENS, NY – Aryna Sabalenka y Elena Rybakina repetirán este sábado la final del Abierto de Australia de este año en busca del último trofeo “grande” de la temporada.

La bielorrusa de 28 años superó a la estadounidense Jessica Pegula, 32, por un contundente 7-5 y 6-2, para clasificarse a su cuarta final consecutiva en Nueva York. Mientras que la kazaja Rybakina, 27, derrotó por 3-6, 6-4 y 6-4 a la también estadounidense Coco Gauff, 22.

Si Sabalenka venga su derrota en Australia ante Rybakina, se convertirá en la primera mujer en ganar tres US Open consecutivos desde Serena Williams entre 2012 y 2014. Pero sea cual sea el resultado de la final, la bielorrusa cederá a la kazaja el número 1 del ranking mundial a partir del lunes.

Sabalenka buscará su quinto “grande” tras sus dos victorias en Nueva York y otras dos en Melbourne. Crédito: Kirsty Wigglesworth | AP

“[Sabalenka] es una jugadora increíble, que hoy ha jugado muy bien”, comentó Rybakina al final del partido sobre su próxima rival. “Voy a tener que elevar mi juego y sacar mucho mejor que hoy si quiero tener opciones en la final”.

“Va a ser un partido realmente difícil”, dijo Sabalenka sobre la final. “Ella tiene un gran servicio y ha mejorado muchísimo su juego desde el fondo de la cancha a lo largo de los años, así que será un partido exigente tanto física como mentalmente”.

“Estoy lista para la batalla”, añadió la ganadora de cuatro torneos de Grand Slams.

Ya tenemos primera finalista del US Open. Aryna Sabalenka defenderá título (ganadora en 2024 y 2025) y llega a su cuarta final consecutiva. Ganó fácil a Pegula: 7-5 y 6-2 sin perder su servicio. pic.twitter.com/U8QVMpYpra — Rafael Cores (@rafacores) September 11, 2026

Sabalenka, némesis de Pegula

En las semifinales de la noche del jueves se enfrentaron las cuatro primeras tenistas del mundo, algo que sólo había ocurrido en una ocasión en Nueva York en la Era Open, en 1975. Y el estadio Arthur Ashe se llenó para la ocasión. Celebridades como Michelle Obama -que recibió la ovación más larga de la noche-, el actor Rami Malek, la cantante SZA y el héroe de los New York Knicks OG Anunoby no se quisieron perderse la cita.

Welcome back to the US Open @MichelleObama pic.twitter.com/aoVv377LOt — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

La primera semifinal fue una reedición de la final de 2024 en la que Sabalenka se proclamó campeona endosándole un doble 7-5 a Pegula, y de la semifinal de 2025, en la que la bielorrusa remontó a la de Buffalo tras perder el primer set.

Esta vez, en el primer set, ambas mantuvieron su saque sin demasiados problemas -tan solo un break point para cada una-, hasta que en el décimosegundo juego, con 5-6 en contra, Pegula no fue capaz de mantener su servicio para forzar el tie break.

Sabalenka, aún más confiada con el marcador a favor, logró un break temprano en el segundo set gracias a su mayor contundencia en los intercambios. Fue suficiente para cerrar el partido con facilidad. Pegula simplemente no tenía argumentos para contrarrestar la potencia de la número 1 del mundo, que la superó ampliamente en golpes ganadores (29 contra 12) y en aces (7 a 4).

Aryna Sabalenka keeps dictating from the baseline ? pic.twitter.com/pgLjSGzjdt — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Aún sobre la pista tras el partido, Sabalenka agradeció al público por ser “tan respetuoso” con ella, pese a estar jugando contra una tenista local.

Especialista en pista dura (21 de los 24 títulos de su carrera), los tres títulos que Sabalenka ha ganado este año también han sido en esta superficie: Brisbane, Indian Wells y Miami.

Rybakina contra el Arthur Ashe

El partido que cerró la jornada fue mucho más disputado que el de Sabalenka y Pegula.

Rybakina llegó a la segunda semifinal de la noche sabiendo que, pasara lo que pasara ante Gauff, el lunes será la nueva número 1 del ranking mundial por primera vez.

Gauff, que ha hecho un excelente tenis defensivo durante todo el torneo, logró el break mediado el set gracias a su juego desde el fondo de la pista. Fue suficiente para hacerse con el primer parcial, ya que además su servicio funcionaba mejor de lo habitual. Aunque es una de las jugadoras que más dobles faltas acumula, ante Rybakina en el primer set sólo cometió una, mientras que conectó cuatro aces.

Advantage ?? Coco



Gauff snaps up the first set 6-3. pic.twitter.com/yXrtiDimdI — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

En el segundo set, Gauff se dejó romper de inicio, pero aupada por las más de 23 mil personas que llenaban el Arthur Ashe, el estadio de tenis más grande del mundo, recuperó el break en el séptimo juego. Parecía que sería suficiente para pelear el segundo parcial, pero la fría Rybakina, ganadora de Wimbledon en 2022 y del Abierto de Australia en 2026, no se empequeñeció ante el ambiente hostil y aprovechó una pequeña caída del servicio de Gauff, que cometió en el set tres dobles faltas, sin aces.

El Arthur Ashe, el estadio de tenis más grande del mundo, desde la última fila. #usopen pic.twitter.com/3yMMmU2KPq — Rafael Cores (@rafacores) September 11, 2026

Todo se decidió en un apretado tercer set en el que Gauff sufrió con su saque mientras Rybakina se mostraba muy sólida al servicio. El break de la kazaja llegó en el octavo juego para ponerse arriba 5-3. El público apretó más que nunca, animando a Gauff antes de cada punto con vítores ensordecedores. Con 30-30, dos restos perfectos la llevaron al break que la salvaba… momentáneamente. En su siguiente servicio ya no pudo aguantar los embates de Rybakina, que cerró la remontada para alcanzar su primera final del US Open.

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