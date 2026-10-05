Amazon pagará hasta $200 a clientes que fueron suscritos a Prime sin saberlo

Clientes de Amazon Prime en Estados Unidos podrán recibir reembolsos automáticos de hasta $200 tras la ampliación de un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC). La medida beneficia a más personas afectadas por las prácticas de inscripción y cancelación cuestionadas por la agencia.

Quiénes pueden recibir el dinero

Para calificar, los consumidores deben haber contratado Prime mediante alguno de los procesos de inscripción señalados en el caso, o haber intentado cancelar su membresía por internet sin conseguirlo, entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025.

Además, deben haber utilizado como máximo 20 beneficios de Prime durante un periodo de 12 meses posterior a su inscripción.

Estos incluyen envíos gratuitos y servicios incluidos con la membresía, como Prime Video y Prime Music.

La orden original de septiembre de 2025 contemplaba reembolsos para quienes habían utilizado menos de 10 beneficios durante un año y fijaba un límite de $51 por cliente.

La modificación amplía la elegibilidad y eleva el máximo total a $200.

Cómo terminaban suscritos sin darse cuenta

Según la demanda de la FTC, durante el proceso de compra Amazon mostraba opciones que podían llevar a los usuarios a contratar Prime sin entender que estaban aceptando una suscripción con cobros recurrentes.

En algunos casos, el botón para completar la operación no explicaba claramente que también implicaba inscribirse.

La opción de comprar sin contratar Prime podía ser más difícil de encontrar.

La agencia también cuestionó las dificultades para cancelar: los usuarios debían localizar el proceso y atravesar varias pantallas con ofertas o alternativas para conservar la membresía antes de conseguir terminarla.

Estas fueron las prácticas denunciadas por la FTC que dieron origen al acuerdo.

Cuándo llegan los pagos

Amazon comenzó a enviar reembolsos automáticos al nuevo grupo de beneficiarios el jueves 1 de octubre de 2026.

Los pagos se realizan mediante PayPal, Venmo o cheques enviados por correo.

Si los pagos aceptados por los consumidores no alcanzan el umbral exigido para febrero de 2027, Amazon deberá emitir pagos adicionales de $149 a quienes ya recibieron y aceptaron un reembolso, hasta alcanzar un total de $200.

Esa última ronda comenzará a más tardar en abril de 2027.

El acuerdo asciende a $2,500 millones: $1,500 millones corresponden a devoluciones para consumidores y $1,000 millones a una sanción civil.

Hasta septiembre de 2026, Amazon había entregado más de $845 millones en reembolsos.

No necesitas presentar una solicitud

Los clientes elegibles recibirán su reembolso a más tardar en abril de 2027. No deben presentar reclamaciones, responder avisos ni completar formularios para obtenerlo.

Amazon administra las devoluciones.

La FTC advierte que no está contactando a consumidores sobre estos pagos y que quienes se presentan como representantes de la agencia podrían ser estafadores.

Nadie debe cobrarte para entregarte el reembolso.

Los pagos vencen 60 días después de su emisión, por lo que deben aceptarse a tiempo. Para resolver dudas, está disponible SubscriptionMembershipSettlement.com y el teléfono 1-888-999-8094.

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