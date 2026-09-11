US Open: entradas para Zverev-Khachanov se desplomaron en reventa y bajan hasta $30

La semifinal de este viernes entre el alemán Alexander Zverev y el ruso Karen Khachanov en el Abierto de Estados Unidos ha provocado un desplome de los precios en la reventa, con entradas desde 30 dólares.

Zverev, número 2 del mundo, y Khachanov (n.50) se enfrentarán en la primera semifinal, durante la sesión de tarde, mientras que los estadounidenses Ben Shelton (n.9) y Frances Tiafoe (n.12) lo harán en la noche.

Zverev se clasificó este miércoles para las semifinales del Abierto de Estados Unidos tras cerrar el paso al neerlandés Botic van de Zandschulp y se jugará el pase a la final contra el ruso Karen Khachanov.

Zverev, número 2 del mundo, se deshizo de Van de Zandschulp (n.70) por 6-2, 7-5 y 6-1 en solo 2 horas y 17 minutos de partido. Pese a su baja posición, el neerlandés es un jugador peligroso que en 2024 eliminó a Carlos Alcaraz o en 2022 a Rafael Nadal en Wimbledon.

Khachanov es el quinto semifinalista masculino con peor ranking de la historia del Abierto de Estados Unidos.

Who will be the first US Open men's finalist? pic.twitter.com/eNlKXq8f9D — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Entradas bajaron de más de $200 a $30 dólares

A tres horas de esa primera semifinal, las entradas más baratas se pueden obtener por unos 30 dólares en Ticketmaster, el mismo precio que una entrada oficial al recinto, que permite acceder al complejo pero no al partido.

De acuerdo al portal SeatData.io, que monitoriza los precios día a día, cuando comenzó el torneo, el 30 de agosto, las entradas para la sesión que han acabado ocupando Zverev y Khachanov estaban por encima de los 240 dólares.

En contraste, las entradas para el duelo entre Tiafoe y Shelton resisten mejor, aunque también han bajado hasta un mínimo de 262 dólares, frente a los 370 dólares por los que se vendían hace dos semanas.

La baja del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, así como la eliminación temprana del serbio Novak Djokovic o el adiós del español Carlos Alcaraz en cuartos de final han contribuido a enfriar el interés del público.

Sigue leyendo:

Sabalenka y Rybakina acaban con las estadounidenses y se citan en la final del US Open

James Rodríguez vuelve a Colombia para jugar con Atlético Nacional