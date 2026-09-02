Estafas con IA dejan pérdidas millonarias y recuperar el dinero sigue siendo difícil

Una estafa a través de herramientas de inteligencia artificial pueden hacer más convincentes estas prácticas para vaciar los ahorros de una familia en cuestión de minutos y dejar a la víctima con pocas opciones para recuperar su dinero. En Estados Unidos, los consumidores reportaron $15,900 millones de dólares en pérdidas por fraude durante 2025, según datos de la Comisión Federal de Comercio (FTC), citados por The Associated Press.

El problema no termina cuando se realiza la transferencia a un defraudador. Las personas que son víctimas de estos engaños pueden enfrentar deudas, cargos bancarios, retiros de sus fondos de jubilación e incluso impuestos sobre dinero que terminó en manos de los criminales.

Actuar durante las primeras horas puede ayudar a detener una operación de este tipo o limitar las pérdidas, pero recuperar el dinero puede implicar recorrer un camino tortuoso que no tiene una garantía.

La inteligencia artificial lleva el engaño al siguiente nivel

Las estafas con IA usan voces clonadas, videos falsos, mensajes personalizados y perfiles fabricados para aparentar que una llamada viene de un familiar, un banco, una agencia federal o una oportunidad legítima de inversión.

Con estas nuevas herramientas que hacen sus mensajes más verosímiles, los delincuentes intentan convencer a la persona de autorizar una transferencia bancaria, un pago por aplicación o una compra de criptomonedas. Este camino complica que una persona que haya sufrido un fraude recupere su dinero porque autorizó directamente el cargo y los bancos estadounidenses generalmente no están obligados a devolver el dinero, dependiendo del método de pago, el contrato de la institución y las circunstancias del fraude.

En cambio, cuando la transacción no es autorizada, como ocurre con una tarjeta robada, el consumidor sí cuenta con alguna protección financiera, según el tipo de operación.

La amenaza alcanza a casi toda la población. Una encuesta de AP-NORC encontró que 98% de los estadounidenses dijo haber recibido al menos una señal o contacto que podría corresponder a una estafa y cerca de tres de cada 10 dijeron haber perdido dinero o información por fraude.

El dinero perdido puede generar una segunda deuda

Susan Bivins, una enfermera retirada, relató a Associated Press cómo perdió más de $200,000 dólares de sus ahorros de jubilación, después de que una persona se hiciera pasar por agente federal.

Pero ese fue solo el principio del problema. Posteriormente recibió una factura del Servicio de Impuestos Internos (IRS) por $80,000 dólares.

“Quería tirarme por un precipicio. No sabía cómo iba a vivir”, relató Bivins y señaló que para salir del problema tuvo que vender su vivienda para pagar la deuda y se mudó a un departamento de una habitación, pero tuvo que vender colchas hechas a mano para seguir pagando su deuda fiscal.

Este ejemplo es una muestra clara de cómo una persona que retira recursos de una cuenta de jubilación de manera anticipada para responder a una estafa podría quedar sujeta al pago de un impuesto adicional, aunque nunca vuelva a ver ese dinero.

Recuperar fondos es una carrera contra el tiempo

Las redes de fraude operan con cuentas bancarias de terceros, plataformas falsas de inversión y criptomonedas. El dinero puede moverse entre distintas cuentas o billeteras digitales en cuestión de minutos, antes de que la víctima entienda que fue engañada.

Por eso, cada minuto importa.

El FBI informó que su Internet Crime Complaint Center, conocido como IC3, recibe en promedio cerca de 3,000 denuncias diarias vinculadas con delitos cibernéticos. Esta cantidad de casos ha limitado la capacidad de las autoridades para investigar cada caso y la posibilidad de recuperar los recursos.

Brian Glick perdió $575,000 dólares en una estafa de inversión. Presentó reportes ante el FBI, la Comisión de Bolsa y Valores, la fiscalía general de Nueva York y otros organismos, además de entregar miles de capturas de pantalla.

“Hay tantas víctimas de estos ciberdelitos. Y no podemos recuperar nuestro dinero”, lamentó Glick a Associated Press.

Las operaciones con criptomonedas son especialmente difíciles de revertir porque pueden ser rápidas, transfronterizas y ejecutadas desde plataformas fuera de Estados Unidos. Además, no cuentan con las mismas protecciones que ciertos depósitos asegurados por el gobierno federal.

Las criptomonedas concentran las pérdidas más altas

El reporte anual 2025 del IC3 registró 1 millón 8,597 denuncias y pérdidas totales por $20,877 millones de dólares, de acuerdo con el FBI.

Los delitos relacionados con criptomonedas concentraron $11,366 millones de dólares en pérdidas. El fraude de inversión con activos digitales fue la categoría más costosa, con $7,278 millones de dólares reportados por víctimas en 2025.

La exfiscal Erin West, fundadora de Operation Shamrock, advirtió: “Lo que ocurre después de la estafa puede ser incluso peor que la estafa misma. Es una tragedia”.

Qué hacer antes y después de ser víctima de una estafa

Las autoridades recomiendan frenar cualquier pago cuando están sometidos a una fuerte presión, les piden guardar un secreto o hay una gran urgencia. Ninguna agencia federal legítima solicita pagos mediante criptomonedas, tarjetas de regalo o transferencias inmediatas.

Otras recomendaciones son:

Llamar al banco de inmediato usando el número oficial de su tarjeta o del sitio web de la institución. Solicite cancelar, revertir o congelar la operación si aún es posible

usando el número oficial de su tarjeta o del sitio web de la institución. Solicite cancelar, revertir o congelar la operación si aún es posible No usar teléfonos ni enlaces enviados por el supuesto asesor, banco o familiar. Verifique cada contacto mediante canales independientes

Verifique cada contacto mediante canales independientes Guardar toda la evidencia: mensajes, recibos, nombres de usuario, direcciones de billeteras digitales, números telefónicos y capturas de pantalla

mensajes, recibos, nombres de usuario, direcciones de billeteras digitales, números telefónicos y capturas de pantalla Reportar el caso en IC3.gov y ante la Comisión Federal de Comercio. También notifique a la plataforma donde ocurrió el contacto

y ante la Comisión Federal de Comercio. También notifique a la plataforma donde ocurrió el contacto Desconfiar de servicios de recuperación de dinero que cobran por adelantado. Muchos son una segunda estafa dirigida a quienes ya perdieron sus ahorros

Otros países atienden los casos de fraude para ayudar a las víctimas

El reporte señala que Reino Unido, la Unión Europea, Australia y Singapur han desarrollado modelos de mayor responsabilidad para instituciones financieras y plataformas digitales, han adoptado o desarrollado mecanismos de reparto de responsabilidades y prevención que pueden ampliar la protección o el reembolso en ciertos casos.

En Reino Unido, por ejemplo, las instituciones financieras deben reembolsar en muchos casos a clientes engañados por estafadores. La medida también ha elevado los controles antifraude, aunque también puede retrasar algunas transferencias legítimas.

Estados Unidos, por su parte, analiza distintas propuestas para combatir el fraude digital y exigir mayor transparencia sobre contenido generado con IA. Sin embargo, la protección para las víctimas sigue siendo limitada y desigual y, en la mayoría de los casos, depende de reaccionar antes de que el dinero desaparezca.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre fraudes con inteligencia artificial

¿Se puede recuperar dinero de una estafa con IA?

Sí, pero no es seguro. Las probabilidades aumentan si la víctima contacta de inmediato a su banco y denuncia el caso antes de que los fondos sean movidos a otras cuentas o billeteras.

¿El banco debe devolver el dinero si la víctima autorizó el pago?

Generalmente no. Las reglas están diseñadas para proteger las transacciones no autorizadas pero no aquellas aprobadas por una persona engañada mediante presión, suplantación o fraude.

¿Por qué las criptomonedas dificultan recuperar fondos?

Las transferencias pueden ser rápidas, difíciles de rastrear y enviadas a plataformas extranjeras. Además, los activos digitales no tienen el mismo respaldo que ciertos depósitos bancarios.

¿Dónde se denuncia una estafa por internet?

Las víctimas deben reportar el caso en IC3.gov, notificar a su banco, contactar a la plataforma utilizada y presentar una queja ante la Comisión Federal de Comercio.

Conclusión

La expansión de las estafas con IA está creando un riesgo financiero más difícil de detectar y más costoso de revertir. Mientras las leyes y los bancos no garanticen una mayor protección para pagos autorizados bajo engaño, la mejor protección para los ahorros de toda la vida está en recurrir a acciones concretas: verificar una llamada, un mensaje o una inversión antes de transferir dinero.

Sigue leyendo:

– Familias gastarán $864 por estudiante en el regreso a clases; estas son 4 estafas que debes evitar

– Hasta 1.4 millones de neoyorquinos cambian sus compras online por miedo a estafas románticas con IA

– Mujer de Florida pierde $50,000 que había ahorrado para comprar su casa en una estafa bancaria





