Pronóstico del clima en Chicago para este sábado 12 de septiembre

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por esta razón, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 12 de septiembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 84 grados Fahrenheit (29ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 3 durante la primera mitad de la jornada y del 9 durante la noche. Luego, se prevé escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer será a las 06:27 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:06 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 61 (16 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 60% por la mañana, 1% por la tarde y 60% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos visitar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima