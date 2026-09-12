Tom Homan dice que Trump cumple su promesa migratoria tras operativos de ICE en Doral

El zar fronterizo de la administración de Donald Trump, Tom Homan, afirmó que los operativos migratorios que se desarrollan en distintas partes de Estados Unidos, entre ellas Doral, en Florida, forman parte de la promesa del presidente de reforzar el control fronterizo y aumentar las deportaciones.

“Las personas que apoyan al presidente Trump votaron por él para hacer cumplir la ley de inmigración y asegurar la frontera. Así que estamos operando en todo el país”, declaró Homan al periodista David Alandete, corresponsal del diario español ABC en Washington.

Homan sostuvo que las autoridades están avanzando en el cumplimiento de las promesas migratorias de Trump y destacó los resultados que habrían tenido desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

“Estamos cumpliendo la promesa del presidente Trump: la frontera más segura en la historia y operaciones de deportación con números nunca antes vistos. Eso es lo que estamos haciendo en todo el país”, afirmó.

Le pregunto a Tom Homan, zar de la frontera de Trump, por las redadas de ICE en Doral y el ambiente de temor que han generado en una comunidad venezolana que apoyó masivamente al presidente. Su respuesta: “Quienes apoyaron al presidente Trump votaron por él para que hiciera? pic.twitter.com/WDESl7mpws — David Alandete (@alandete) September 11, 2026

Las declaraciones se producen mientras los operativos de ICE generan preocupación entre comunidades migrantes en distintos puntos del país. En Doral, Florida, una ciudad con una importante población venezolana, el temor a ser detenido ha llevado a algunas familias a modificar sus actividades cotidianas.

Telemundo 51 reportó que algunos padres venezolanos que atraviesan procesos migratorios aseguran tener miedo de conducir, llevar a sus hijos a la escuela o acudir a sus trabajos ante los reportes de detenciones durante controles vehiculares.

La situación también ha incrementado la demanda de servicios de transporte.

Lisbeth Lovo, una conductora venezolana de servicios de viajes compartidos, dijo al medio que recibe más solicitudes de familias que buscan evitar conducir. Actualmente, aseguró, transporta diariamente a unos seis niños cuyos padres prefieren no manejar por temor a ser detenidos.

El miedo también llevó a un grupo de madres de la comunidad a organizar un chat para coordinar quién puede recoger a los niños de la escuela cuando sus padres no se sienten seguros de salir de sus casas. Algunas incluso han considerado alternativas como la educación en el hogar.

El concejal de Doral Rafael Pineyro envió una carta a congresistas y senadores del sur de Florida para expresar su inquietud por la situación de algunas familias venezolanas y pidió que quienes se encuentran en procesos migratorios puedan culminarlos antes de enfrentar una eventual deportación.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, reconoció además que la situación migratoria está generando preocupación entre residentes y negocios. Asimismo, Pineyro afirmó que algunos comercios reportaron caídas de hasta 70% en sus ventas durante el último mes, mientras la ciudad evalúa el impacto económico.

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