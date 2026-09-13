Habla testigo de la muerte de Lorenzo Salgado durante operativo migratorio en Texas

Daniel Tirado Pantoja, trabajador y testigo de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, afirmó que uno de los agentes que participó en el operativo también le apuntó con un arma después de dispararle a su jefe, cuando ambos se encontraban en camino al trabajo el pasado 7 de julio en Houston, Texas.

“Y él mismo fue el que me puso la pistola en la cabeza”, relató Tirado en una entrevista con N+ Univision.

Tirado contó que aquella mañana Salgado pasó por él alrededor de las 6:30 a.m. para dirigirse al trabajo, como lo hacía habitualmente. Ambos viajaban tranquilos y escuchaban la radio cuando un vehículo particular se les atravesó. En ese momento, dijo, no sabían que se trataba de agentes de inmigración y llegaron a pensar que podía tratarse de un conductor violento.

Tirado llevaba ocho años trabajando con Salgado. Lo describió como un hombre alegre con quien mantenía una relación cercana más allá de la relación laboral.

“Era muy alegre en el trabajo y como siempre escuchando música en la van. Muy alegre. Él era el patrón, así siempre con sus trabajadores, bien alegre”, recordó.

El trabajador afirmó que todavía piensa con frecuencia en Salgado y que lo ha soñado varias veces. También contó que visitó su tumba tres días después de salir del centro de detención, aunque todavía no se siente preparado para regresar al lugar donde ocurrieron los hechos.

La experiencia del operativo, dijo, estuvo marcada por el temor de morir.

“Fue una experiencia muy, muy grave. Al momento que me apuntaron, de no regresar ya a mi casa”, afirmó.

Cuando la entrevistadora le preguntó si llegó a pensar que no volvería con su familia, respondió que sí.

Tirado relató asimismo que vio cuando el agente disparó contra Salgado. Dijo que observó el momento en que el oficial introdujo la mano por la ventana y efectuó el disparo.

Después, los trabajadores fueron obligados a tirarse al suelo. Tirado afirmó que fue entonces cuando pudo advertir que Salgado estaba herido. Recordó que escucharon al hombre decir “ya me mataste”, mientras su hermano también reaccionaba ante lo ocurrido.

Relató que otro agente llegó posteriormente y le cambió el arma al oficial que había disparado. Tirado calculó que transcurrieron unos 10 minutos antes de que ocurriera ese cambio.

Los tres fueron trasladados juntos en una camioneta hasta el centro de procesamiento de Conroe. Tirado aseguró que durante el trayecto desconocían qué había ocurrido con Salgado y que se enteraron de su muerte cuando llegaron al centro de detención.

“Fue muy triste para nosotros, de ahí nosotros en la camioneta y pues ya no saber nada del patrón ni nada, hasta después darse uno cuenta que había fallecido”, dijo.

La familia de Salgado ha pedido que se conozcan los nombres de los agentes involucrados en el operativo, especialmente el de quien disparó. Tirado respaldó esa petición y afirmó que quiere que se haga justicia por la muerte de su jefe.

“Yo sí, exactamente. Lo que quiero es que se haga justicia para él, para el patrón”, manifestó.

También reclamó que el agente responsable enfrente consecuencias por lo ocurrido. Al ser preguntado qué le diría si lo tuviera frente a frente, respondió: “Que no estuvo bien lo que hizo, a nadie le estamos haciendo daño, simplemente nada más íbamos al trabajo. Yo no sé por qué hizo eso”.

Tirado pasó más de 50 días detenido antes de regresar con su familia. Describió el reencuentro como uno de los momentos más importantes desde que salió en libertad.

“Fue un regresar muy bonito, abrazar a la familia y todo, después de cincuenta y tantos días estar encerrado”, dijo.

Ahora, afirmó, tiene planes con su pareja. Durante el tiempo que permaneció detenido comenzó a pensar con mayor insistencia en casarse con ella. “Desde que estaba encerrado ya me iba en la mente yo casarme más, lo más posible, lo más rápido”, declaró.

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