León XIV pide renovar el compromiso con la paz a 25 años del 11-S

El papa León XIV pidió este domingo renovar el compromiso con la paz al recordar los atentados del 11 de septiembre de 2001 y advirtió que la violencia que afecta actualmente a distintas partes del mundo hace aún más necesario mantener viva esa búsqueda.

Durante su bendición dominical desde el Vaticano, el primer papa estadounidense dedicó parte de su mensaje a las víctimas de los ataques terroristas que dejaron miles de muertos en Estados Unidos hace 25 años.

“Renuevo mis oraciones por quienes perdieron la vida y por quienes siguen sufriendo las heridas de aquel trágico día”, afirmó León XIV en inglés desde la ventana de su estudio, con la Plaza de San Pedro al fondo.

El pontífice vinculó el recuerdo de los atentados con la situación internacional actual y pidió a los fieles dirigir sus oraciones hacia quienes padecen conflictos y violencia.

“En un momento en que el conflicto y la violencia afligen a tantos de nuestros hermanos y hermanas, invito a todos a orar para que el Señor conceda al mundo su don de paz”, declaró.

León XIV volvió sobre la misma idea en italiano y planteó el aniversario como una oportunidad para renovar el compromiso con la paz.

“El recuerdo de los trágicos sucesos de hace 25 años nos impulsa a renovar nuestro compromiso con la paz, sobre todo mediante la oración”, señaló.

Un recuerdo que León XIV vivió desde Roma

El mensaje del pontífice tiene además una conexión personal con los atentados. El 11 de septiembre de 2001, cuando era conocido como Robert Prevost, se encontraba en Roma participando en una asamblea de los agustinos.

En ese momento dirigía la orden en Chicago y pocos días después, el 14 de septiembre, fue elegido superior general de los agustinos, responsabilidad que mantuvo durante dos mandatos hasta 2012.

Una semana después de los ataques, Prevost habló de ellos en una homilía y reflexionó sobre las causas que, en su opinión, podían alimentar la violencia.

“El odio y la violencia seguirán creciendo mientras tantas personas se vean obligadas a vivir en la pobreza extrema y sean oprimidas por tantas formas de injusticia”, afirmó entonces.

Vatican News recuperó este domingo fragmentos de aquella homilía, en la que Prevost sostuvo que los atentados debían llevar también a reflexionar sobre problemas que afectaban a otras sociedades.

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