Audace: tradición italiana con alma neoyorquina

En una ciudad como Nueva York, donde los restaurantes italianos abundan, Audace busca diferenciarse sin alejarse de sus raíces. El restaurante de Mario Ursumando, ubicado en el Giraffe Hotel NoMad, propone una combinación entre la cocina tradicional italiana y una mirada moderna, tanto en sus platos como en el ambiente.

El nombre del establecimiento, Audace —“audaz” en italiano— resume, en buena medida, la intención de Ursumando al abrir su primer restaurante en Nueva York en 2024. Originario de Nápoles, el empresario comenzó su carrera a los 18 años como bartender y posteriormente trabajó en Londres, España, Atlanta y Miami, antes de establecerse en Nueva York. Su experiencia también incluye el programa de hospitalidad del Pabellón de Italia en EPCOT, en Walt Disney World.

Pero llevar Italia a Nueva York no significaba, para él, reproducir exactamente un restaurante italiano tradicional. La idea era crear algo propio.

La pizza boscaiola es una de las favoritas del lugar./Foto: Cortesía Audace Restaurant

“Mi idea cuando abrí este restaurante era hacer algo diferente, aunque queríamos un tema italiano tanto como fuera posible”, explica Ursumando.

El resultado es lo que él mismo define como “una fusión de Italia y Nueva York”. Una combinación que se percibe en una cocina basada en productos y recetas italianas, pero presentada dentro de un espacio contemporáneo y relajado.

“Es un lugar donde puedes relajarte. Puedes descansar. Puedes tener una cita. Puedes tener una conversación”, dice el propietario.

Ese último aspecto es importante para Ursumando. En una ciudad donde muchos restaurantes pueden ser concurridos y ruidosos, Audace apuesta por una experiencia más tranquila, en la que la comida pueda disfrutarse sin que el ambiente termine por imponerse.

Mario Ursumando asegura que la sencillez de algunos de sus platos es el secreto de su éxito./Cortesía

De la experimentación a la tradición

La evolución del menú también refleja ese equilibrio entre innovación y tradición. Ursumando cuenta que, durante los primeros meses, la propuesta era más experimental y algunos platos resultaron demasiado alejados de los sabores que los clientes esperaban de un restaurante italiano.

La experiencia llevó al equipo a replantear el menú y acercarlo nuevamente a los sabores clásicos.

“Ahora tenemos platos como el Spaghetti Vongole, que es muy lineal. Simplemente clásico. Unos pocos buenos ingredientes”, explica.

Pirami Di Ragu Napolitano es una de las creaciones que mezcla lo clásico y lo moderno./Cortesía

Ese regreso a lo esencial no significa abandonar la creatividad. El menú actual reúne recetas familiares con interpretaciones contemporáneas de clásicos italianos. Entre ellas aparecen el Tortello Cacio e Pepe Napoletano, el Spicy Lobster Linguine, el Linguine alle Vongole y la Parmigiana Bianca di Zucchine.

Esa relación con la comida doméstica forma parte de la identidad de Ursumando. “Los italianos, especialmente en el sur, amamos la comida”, afirma. Y explica que muchas de las recetas de esa región nacen precisamente de la cocina cotidiana y familiar.

“Nosotros nacimos, yo nací cocinando”, comenta. Para él, esa tradición no requiere necesariamente de técnicas complicadas: está basada en ingredientes, memoria y preparaciones transmitidas entre generaciones.

Pizza napolitana con una mirada contemporánea

La pizza es otro de los pilares de Audace. La propuesta está dirigida por el pizzaiolo Fabio Stipulante y combina técnicas tradicionales con un proceso de elaboración moderno.

El restaurante fue incluido en 2026 entre los establecimientos reconocidos por 50 Top Pizza USA, mientras que la carta apuesta por pizzas de estilo napolitano contemporáneo, con bordes altos y productos italianos.

La pizza Audace lleva burrata, tomates cherry secos al sol, ralladura de limón, caviar italiano de esturión blanco, perejil y hoja de oro de 24 quilates./Cortesía Audace Restaurant

Entre las opciones están la Margherita Royale 5J, la Audace, elaborada con burrata, tomates secos, ralladura de limón y caviar de esturión blanco italiano, y la Boscaiola, con Fontina, hongos porcini, Prosciutto di Parma y miel de trufa.

El cuidado por los ingredientes también es una parte fundamental de la filosofía de Ursumando.

“Ingredientes naturales, ingredientes que tienen mucho sabor”, señala.

Por eso, el restaurante trabaja con proveedores capaces de conseguir productos específicos de Italia, mientras mantiene una búsqueda constante de pequeños productores y artículos menos conocidos.

Una Italia que se adapta a Nueva York

Esa búsqueda de autenticidad no significa que Audace pretenda ser una reproducción de un restaurante napolitano. Su identidad nace precisamente del encuentro entre dos lugares: la Italia de Ursumando y la Nueva York en la que decidió desarrollar su proyecto.

El lugar apuesta por un ambiente relajado ideal para compartir una buena comida y conversación./Cortesía Audace Restaurant

“Es una mezcla de lo moderno con lo tradicional”, explica Ursumando al describir el restaurante.

Audace no busca escoger entre tradición e innovación. Su propuesta consiste precisamente en hacer convivir ambas: la cocina italiana que recuerda a casa y la creatividad de una ciudad que constantemente invita a reinventarse.

Audace Ristorante está ubicado en el 365 Park Ave South, The Giraffe Hotel, Nueva York

Más información y reservas en: https://audacenyc.com/.

