Delta recorta vuelos desde Nueva York antes de las fiestas: estas 3 rutas desaparecen

Delta Air Lines prepara nuevos cambios en su red de vuelos en Estados Unidos y los pasajeros de Nueva York estarán entre los afectados. La aerolínea eliminará tres rutas desde los aeropuertos John F. Kennedy (JFK) y LaGuardia (LGA) entre noviembre y diciembre de 2026.

Los ajustes forman parte de una reducción de cinco rutas en total, que también afecta las operaciones de Delta en Las Vegas.

La compañía explicó que revisa regularmente su red para adaptar sus horarios a la demanda de los viajeros y aseguró que se comunicará directamente con los clientes cuyos vuelos resulten afectados.

Qué vuelos de Delta desaparecerán desde Nueva York

Los cambios afectan tres conexiones:

LaGuardia (LGA)–Tulsa (TUL): finalizará el 9 de noviembre.

JFK–Palm Springs (PSP): el servicio de los sábados terminará el 19 de diciembre.

JFK–Milwaukee (MKE): finalizará el 19 de diciembre.

Esto significa que algunos pasajeros que tengan previsto viajar durante las fiestas de fin de año podrían encontrarse con cambios en sus reservas.

En el caso de Milwaukee, Delta seguirá ofreciendo alternativas desde Nueva York: la compañía mantiene cuatro vuelos diarios de ida y vuelta entre LaGuardia y Milwaukee, según The Points Guy.

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Delta también reduce vuelos desde Las Vegas

La aerolínea eliminará además dos conexiones desde el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas:

Las Vegas–San Diego: termina el 8 de noviembre.

Las Vegas–Orange County (John Wayne Airport): termina el 8 de noviembre.

Delta atribuyó estos recortes a una demanda más débil hacia Las Vegas durante el invierno.

La reducción no significa que esos vuelos desaparecerán por completo durante toda la temporada. Delta tiene previsto ofrecer algunos servicios especiales entre Las Vegas y San Diego y Orange County a comienzos de enero, coincidiendo con CES 2027.

De hecho, la aerolínea anunció que durante esa feria tecnológica reforzará considerablemente sus operaciones en Las Vegas, con más de 120 vuelos en los días de mayor actividad y conexiones adicionales nacionales e internacionales.

Menos vuelos hacia Las Vegas este invierno

El ajuste de Delta se produce en medio de una desaceleración más general del tráfico aéreo hacia Las Vegas. De acuerdo con datos de Cirium, las salidas de Delta desde Las Vegas durante este invierno serán aproximadamente 7% menores que un año atrás.

El aeropuerto de Las Vegas también tendría alrededor de un 7% menos vuelos durante 2026 frente al año anterior.

La reducción coincide con una caída del turismo en la ciudad: Las Vegas registró en 2025 alrededor de 7.5% menos visitantes que en 2024, según datos de la Las Vegas Convention and Visitors Authority citados por la publicación.

Qué pasa si Delta cancela una ruta que ya había reservado

Los pasajeros con reservas en alguno de los vuelos afectados deberían revisar su itinerario en la aplicación o el sitio web de Delta.

La compañía indicó que contactará directamente a los clientes afectados para informarles sobre los cambios y las alternativas disponibles.

Es especialmente recomendable revisar las reservas para noviembre y diciembre, ya que los últimos tres recortes se producirán apenas unos días antes del período de mayor movimiento por Navidad y Año Nuevo.

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