Caos en Nueva Jersey por inundaciones repentinas y rescates acuáticos de emergencia

Las graves inundaciones repentinas han dejado anegadas varias zonas del norte de Nueva Jersey, desde Paterson hasta Paramus, obligando a realizar varios rescates acuáticos.

Las carreteras estaban inundadas y varios vehículos atascados en el agua a las 7:40 de la mañana del domingo, indicaron las autoridades de Paterson. En algunos casos, se logró socorrer a pasajeros de sus vehículos.

Un video de publicado en la red social Facebook muestra a al menos dos personas siendo rescatadas por los servicios de emergencia de un automóvil atascado en aguas profundas.

En Paramus, la policía señaló que un vehículo quedó atascado en un área inundada en Kalisa Way. La persona tras el volante pudo lograr salir del vehículo antes de que llegaran las autoridades.

Las condiciones peligrosas no solo se limitaban a Paterson y Paramus.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta a las 9:57 de la mañana del domingo de inundación para el río Saddle cerca de Lodi, que afecta al condado de Bergen. La alerta estuvo vigente desde la mañana del domingo hasta las 4:00 de la tarde.

El NWS pronostica inundaciones menores a lo largo del río. A las 9:45 de la mañana, el nivel del río era de 5.2 pulgadas, superando ya su nivel máximo de 5 pies. Los especialistas esperan que el río supere el nivel de inundación de la tarde del domingo, llegando a aproximadamente 5.7 antes de descender por debajo del nivel de inundación más tarde el mismo día, informó NJ.com.

La combinación de las fuertes precipitaciones y la rápida crecida de los ríos está creando condiciones peligrosas en algunas partes del norte de Nueva Jersey, particularmente en las carreteras propensas a las inundaciones.

El NWS advierte a los conductores que no circulen por carreteras inundadas ni rodeen las barricadas. Asimismo, emitió una alerta de inundaciones repentinas para algunas zonas del condado de Bergen el domingo en la mañana, y los funcionarios dieron a conocer que las tormentas eléctricas estaban produciendo fuertes lluvias en toda la zona.

Los pluviómetros apuntaron que a las 8:21 de la mañana ya habían caído entre 0,5 y 1 pulgada de lluvia, y se esperaba que las precipitaciones alcanzaran entre 1 y 2 pulgadas en una hora.

Estas son las comunidades catalogadas en riesgo de inundación: Ridgewood, Oradell, Norwood, Dumont, Glen Rock, Westwood, Hillsdale, River Vale, Washington Township, Park Ridge, Cresskill, Closter, Montvale, Emerson, Old Tappan y Woodcliff Lake.

La alerta se mantuvo vigente hasta las 11:15 de la mañana del domingo.

En Paterson, Clifton y Passaic, el NWS extendió una alerta de inundaciones repentinas hasta las 11:30 de la mañana.

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