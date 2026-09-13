Alerta máxima en Nueva York por inundaciones repentinas y vuelos cancelados

Los funcionarios de la ciudad de Nueva York hicieron un llamado a los ciudadanos a prepararse para las fuertes precipitaciones y posibles inundaciones repentinas el domingo en la mañana, ya que la alerta por inundaciones se mantiene vigente hasta el mediodía y las tormentas eléctricas causarán la paralización de las operaciones en los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark.

Según el alcalde Zohran Mamdani, la ciudad habilitó 51 refugios nocturnos para los residentes que necesiten un lugar seguro donde quedarse, especialmente aquellos que viven en sótanos y otras viviendas subterráneas. Además, se permiten animales de servicio y mascotas en estos centros.

We are opening 51 safe overnight locations for New Yorkers, especially those living in basement apartments or low-lying areas who need a safe place to stay.



Locations are listed at https://t.co/l4W64mGv8J and are also available by calling 311. Service animals and pets are? https://t.co/iAGsRGjhf2 — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 13, 2026

Los expertos en meteorología señalan que el riesgo más grande de las lluvias intensas e inundaciones repentinas se presentará entre las 5:00 y las 10:00 de la mañana de este domingo.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé entre 1.5 y 3 pulgadas de lluvia en toda la Gran Manzana, con las mayores acumulaciones posibles de agua en el este de Brooklyn y Queens. En algunas de las zonas, las cantidades podrían variar, incluso ser mayores.

Las autoridades están preocupadas particularmente por los barrios propensos a inundaciones que anteriormente han sufrido problemas en tormentas previas.

Se hace un llamado a los resistentes que viven en sotanos o casas que se han inundado antes a irrse a un sitio mas seguri si las condiciones así lo requieren y a estar muy atentos a las alertas meteorológicas.

La Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York activó su Plan de Emergencia contra Inundaciones Repentinas el jueves, y las agencias municipales se han preparado para las posibles consecuencias que traigan los aguaceros. Aparte, los equipos han estado limpiando desagües pluviales y desplegando recursos de emergencia ante la llegada de la tormenta, informó ABC 7 NY.

“Nuestros equipos están limpiando los desagües pluviales, las agencias se están preparando y los equipos de emergencia trabajarán toda la noche mientras la mayor parte de la ciudad duerme”, expresó Mamdani.

“Si vive en un sótano, conozca las salidas antes de acostarse y esté listo para mudarse a un piso superior si las condiciones empeoran. Si va a conducir el domingo por la mañana, salga con tiempo suficiente y nunca conduzca por una calle inundada. Visite a sus vecinos que puedan necesitar ayuda y asegúrese de poder recibir alertas de emergencia enviando un mensaje de texto con la palabra NOTIFYNYC al 692-692. Unos sencillos pasos esta noche pueden ayudar a mantenerlo a usted y a sus vecinos a salvo mañana”.

Por su parte, Christina Farrell, comisionada de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York, alertó que las lluvias intensas podrían saturar rápidamente los sistemas de drenaje.

“Las fuertes lluvias pueden desbordar las calles y los sistemas de drenaje en cuestión de minutos, y se prevé que las precipitaciones más intensas ocurran cuando muchos neoyorquinos estén durmiendo”, declaró Farrell.

“Las tormentas más fuertes del domingo por la mañana podrían descargar entre 2 y 2.5 pulgadas de lluvia en una sola hora. No espere a que el agua suba para tomar medidas”.

En este sentido, apuntaron que las precipitaciones podrían alcanzar entre 1 y 2 pulgadas por hora, y que las tormentas podrían producir hasta 2.5 pulgadas por hora. Los intensos chubascos posiblemente causarán encharcamientos en las carreteras e inundaciones repentinas aisladas o dispersas, particularmente en zonas bajas, pasos subterráneos, lugares con drenaje deficiente y barrios con antecedentes de inundaciones.

Se tiene estimado que las condiciones mejoren este domingo en la tarde, mientras que la tormenta se desplace al este de la ciudad.

Los funcionarios siguen recomendando a los ciudadanos evitar las calles inundadas, prever tiempo adicional para sus desplazamientos, mantener sus dispositivos con carga, mantenerse atentos a las alertas meteorológicas y consultar con vecinos y familiares que pueden necesitar ayuda.

Quien se encuentre en peligro debe llamar inmediatamente al 911.

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