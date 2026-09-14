Hispano apuñala a hombre mayor durante una reunión en una iglesia de Long Island

Un sujeto de Long Island acuchilló en el cuello a un hombre de 65 años en medio de una reunión en el sótano de una iglesia del condado de Suffolk, informaron las autoridades.

Identificado como Daniel Escobar, de 33 años, y residente de Bay Shore, está acusado de atacar al hombre en una pelea en el sótano de la Primera Iglesia Metodista Unida en Amityville cerca de las 8:30 de la noche del viernes, y posteriormente escapar del sitio, indicó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

De acuerdo con lo que informaron los funcionarios, el hispano fue ubicado y detenido poco después de las 10:20 de la noche de ese mismo día.

La víctima fue llevada a un hospital de las cercanías con heridas de gravedad, señaló la policía.

El sábado, Escobar fue sacado esposado junto a otros criminales de la Primera Comisaría y llevado al tribunal del condado de Suffolk, donde fue procesado por cargos de agresión en primer grado, informó New York Post.

Por su parte, la jueza Mary Catherine Mullen ordenó que permaneciera detenido bajo fianza de $150,000 dólares en efectivo o una fianza de $300,000 dólares.

El NYPD aún no ha dado a conocer las motivaciones de la disputa que causó el apuñalamiento; tampoco quedó claro qué tipo de reunión estaban celebrando en la iglesia, que acoge a distintos grupos comunitarios.

Escobar deberá comparecer de nuevo ante el tribunal el jueves de esta semana.

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