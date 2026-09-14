ICE mantiene operativos en Queens: reportan arrestos cerca de un parque y un comedor móvil

La presencia de agentes federales de inmigración continúa generando preocupación en Queens. Funcionarios locales denunciaron nuevos arrestos atribuidos a ICE en Woodside, entre ellos la detención de una persona cerca de un parque público y otra mientras esperaba para recibir alimentos.

Los episodios ocurrieron en los alrededores de General Hart Playground, cerca de 37th Avenue y 69th Street, una zona de Woodside con una importante población inmigrante.

Los reportes aparecieron después de que las autoridades federales dieran por terminado un amplio operativo migratorio realizado durante varias semanas en Nueva York, lo que indica que la actividad de Immigration and Customs Enforcement (ICE) continúa en algunos vecindarios del condado.

Arresto cerca de General Hart Playground

La concejal de Nueva York Julie Won, cuyo distrito incluye Woodside, informó que una persona fue detenida mientras se encontraba sentada en un banco de un parque.

Según la funcionaria, el arresto ocurrió cerca de General Hart Playground y la familia del detenido posteriormente intentaba averiguar dónde había sido trasladado. Won sostuvo además que los agentes no mostraron una orden judicial durante el incidente, según declaraciones recogidas por Queens Daily Eagle. ICE no había ofrecido públicamente una versión específica de ese arresto cuando se conocieron los reportes.

El asambleísta estatal Steven Raga confirmó que su oficina había recibido múltiples informes de actividad migratoria en la misma zona. En un comunicado oficial del 1 de septiembre, Raga señaló que agentes federales habían sido vistos en varias oportunidades alrededor de 37th Avenue y 69th Street, incluida una intervención ocurrida el sábado anterior en Hart Playground.

Reportan otro arresto mientras una persona esperaba alimentos

El segundo episodio ocurrió el 1 de septiembre, también en Woodside. La oficina de Julie Won recibió informes de que presuntos agentes de ICE permanecieron entre aproximadamente las 10 a.m. y las 11 a.m. dentro de vehículos sin identificación cerca de un punto móvil de distribución de alimentos.

De acuerdo con Queens Daily Eagle, al menos una persona que esperaba para recibir comida fue detenida. Medios locales informaron posteriormente que ambas detenciones se produjeron en las inmediaciones del General Hart Playground.

Los reportes provocaron críticas de los representantes locales, quienes argumentan que la presencia de agentes en parques y lugares de asistencia alimentaria está aumentando el temor dentro de la comunidad inmigrante.

ICE continúa activo después de un gran operativo en Nueva York

Los nuevos incidentes se conocieron después de la llamada Operation Rotten Apple, una operación federal desarrollada entre el 27 de julio y el 29 de agosto en Nueva York.

Las autoridades federales informaron que más de 2,197 personas fueron arrestadas durante ese período, según datos divulgados tras finalizar el operativo y citados por Queens Daily Eagle. Sin embargo, el fin formal de esa operación no implicó el retiro de ICE de Nueva York.

Los reportes de Woodside muestran que agentes continuaron realizando acciones migratorias en Queens en los días posteriores.

Queens concentra una parte importante de los arrestos

Queens se ha convertido en uno de los principales escenarios de las operaciones migratorias en la ciudad. De acuerdo con datos citados por Queens Daily Eagle, más de 2,000 personas habían sido arrestadas en Queens desde el comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump, más que en cualquier otro condado de Nueva York.

Entre los vecindarios donde se ha reportado mayor actividad aparecen Jamaica, Corona, East Elmhurst y Flushing. Woodside se suma ahora a las zonas donde funcionarios locales aseguran recibir informes recurrentes sobre presencia de agentes federales.

Qué hacer si ICE se acerca en Nueva York

La Alcaldía de Nueva York recuerda que las personas tienen derechos independientemente de su estatus migratorio. Entre ellos se encuentran el derecho a permanecer en silencio, pedir hablar con un abogado y solicitar que los agentes presenten una orden judicial cuando corresponda.

La Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante (MOIA) ofrece además asistencia legal migratoria gratuita y confidencial.

Las personas que necesiten ayuda pueden llamar al 800-354-0365 o marcar 311 y pedir “Immigration Legal”. Los servicios están disponibles en varios idiomas, incluido el español.

Los reportes recientes en Woodside muestran que, aunque haya terminado una operación migratoria de gran escala, la actividad de ICE continúa siendo visible en distintos puntos de Queens, incluyendo espacios públicos frecuentados diariamente por familias y trabajadores.

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