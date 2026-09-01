ICE arrestó a alrededor de 50,000 personas en agosto, según reportes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantuvo un elevado volumen de arrestos durante el mes de agosto, registrando aproximadamente 50,000 detenciones a nivel nacional, según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional familiarizado con los datos preliminares citado por NBC News.

La cifra de agosto iguala los niveles alcanzados en julio, período que marcó el total mensual más alto de arrestos registrado durante la segunda administración del presidente Donald Trump, indicó el medio anteriormente citado.

Evolución de los arrestos y asignación de fondos públicos

El volumen de detenciones del ICE experimentó una disminución drástica durante los meses de febrero y marzo, pero el flujo de arrestos comenzó a incrementarse a partir de mayo, alcanzando cifras récord en los meses de junio y julio.

Las operaciones coinciden con la aprobación en junio de un paquete financiero por parte de la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano. La legislación asignó aproximadamente $70,000 millones de dólares para financiar al ICE y a la Patrulla Fronteriza hasta el cierre del mandato presidencial.

Infraestructura y nuevas contrataciones

Los recursos económicos aprobados se han destinado a la adquisición de instalaciones “llave en mano” para la custodia de personas inmigrantes. Asimismo, la planificación institucional incluye la compra de herramientas de control migratorio como guantes eléctricos y perros robot.

La agencia afemás gestionó la firma de un contrato por $17 millones de dólares con un nuevo contratista privado. Según los registros de contratación del gobierno, los fondos estarán destinados a la administración de las operaciones de un nuevo centro de almacén del ICE ubicado en San Antonio, Texas.

Las acciones actuales del ICE forman parte de una fase de intensificación de controles migratorios a nivel nacional, que sucede a los operativos fronterizos ejecutados a comienzos de 2026.

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