Antonio Reynoso y Julie Won señalan a Claire Valdez por supuestamente beneficiarse de “súper PAC” ligado a “megadonante” MAGA

NUEVA YORK – Antonio Reynoso y Julie Won señalaron a su rival primarista por el distrito congresional 7 de Nueva York, Claire Valdez, de beneficiarse de un “súper PAC” ligado a un supuesto “megadonante” republicano del movimiento MAGA entre otros asociados a los grandes intereses.

En un comunicado de prensa conjunto este lunes, el presidente del condado de Brooklyn y la concejal de Queens dijeron que “la hipocresía” de la líder obrera “es indignante”.

En el escrito, el dúo planteó que la asambleísta de Queens incumplió con la promesa de rechazar el financiamiento por parte de los llamados súper PAC.

“Ahora está claro que Claire Valdez ha incumplido esa promesa. Lo que resulta aún más preocupante es que su campaña actualizó su sistema de instrucciones públicas —conocido como ‘redbox’— inmediatamente después del primer debate televisado, para ordenar a sus súper PACs que atacaran a otros candidatos”, alegaron los contendientes al referirse al método para publicar instrucciones de mensajes dirigidos a grupos externos que realizan gastos electorales.

“La hipocresía es indignante. Claire Valdez se está beneficiando de un súper PAC financiado por un megadonante republicano del movimiento MAGA, al tiempo que acepta el apoyo de un multimillonario tecnológico, de un contratista que se declaró culpable en un caso de robo de salarios a trabajadores inmigrantes y de un ejecutivo de una cadena hotelera con un largo historial de conflictos laborales. Esta no es la manera de acabar con el fallo ‘Citizens United’; debemos poner freno al gasto ilimitado y opaco de los súper PAC en la política y proteger la transparencia de nuestra democracia”, añadieron sin precisar los nombres de los donantes.

Los demócratas progresistas argumentaron que a la campaña de Valdez, asambleísta de Queens, le falta honestidad.

“Si se basa una campaña en el rechazo al gran capital y a los grupos de interés especial, no se puede depender activamente de ellos para atacar a candidatos que cuentan con una larga trayectoria progresista en defensa de las familias trabajadoras. Las exigencias de pureza ideológica no pueden aplicarse solo a determinados candidatos. Los votantes merecen honestidad, y no podemos permitir que la falta de honestidad de un candidato determine el resultado de esta contienda”, afirmaron.

“Claire ha convertido lo que debió ser una campaña centrada en nuestras trayectorias y en nuestra visión para los habitantes de Brooklyn y Queens en una elección negativa impulsada por súper PAC”, puntualizaron Reynoso y Won.

En respuesta a las alegaciones, Ravi Sahai, encargado de la campaña de Valdez, indicó que más de 22,000 personas han donado pequeñas cantidades para financiar la aspiración de la legisladora estatal.

“Claire Valdez es la única candidata en el distrito NY-7 que no acepta dinero del sector inmobiliario y que se ha opuesto de manera constante y abierta al genocidio en Palestina respaldado por EE.UU. Esas fueron decisiones tomadas por Antonio Reynoso y Julie Won, no por Claire. Nuestra campaña se sustenta gracias a más de 22,000 donantes de pequeñas cantidades, una cifra muy superior a la de nuestros dos competidores juntos”, expuso en declaraciones escritas a solicitud de El Diario.

Qué es un súper PAC

Los súper PAC son comités políticos que pueden recibir contribuciones ilimitadas de particulares, corporaciones, sindicatos y otros PAC con el fin de financiar gastos independientes y otras actividades políticas, según explica una entrada en la página web de la Comisión Federal de Elecciones (FEC).

Un súper PAC no puede realizar contribuciones directas a un político o a un partido político, pero sí puede efectuar gastos de manera independiente para hacer campaña a favor o en contra de figuras políticas. Los súper PAC no se consideran un comité de acción política (PAC) y se rigen por normas distintas, especifica una entrada en Ballotpedia.

Como resultado de la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. en el caso “Citizens United vs. FEC” grandes corporaciones y grupos de interés pueden recaudar cantidades ilimitadas de dinero para campañas.

Un reporte de CLC resaltó, por ejemplo, que, en las elecciones generales de 2024, el magnate Elon Musk destinó unos $300 millones de dólares a estos comités para respaldar la candidatura del actual presidente Donald Trump.

Un informe de NY1 este mes señaló que más de $27 millones en efectivo provenientes de la industria de la inteligencia artificial, las criptomonedas y el exalcalde de NY Michael Bloomberg han incentivado campañas primaristas en NYC.

El artículo menciona “Stand for New York PAC”, como el grupo que intenta que Micah Lasher, asambleísta demócrata y exasesor de Bloomberg sea elegido al Congreso por el distrito 12.

Otros súper PACs principales también están gastando a favor de aspirantes a esa posición, principalmente impulsados por la industria de la IA.

La contienda por el distrito 7, que comprende áreas de Queens y Brooklyn, se vislumbra como una de las más cerradas de la jornada electoral del próximo 23 de junio.

La lucha por el escaño inició con enfrentamientos entre Valdez y Reynoso, luego de los endosos del alcalde de NYC, Zohran Mamdani, y la congresista Nydia Velázquez, respectivamente.

Velázquez, quien ocupa el escaño por el distrito 7, anunció su retiro en noviembre pasado. En enero, informó que respaldaría a Reynoso en la contienda.

El respaldo de Mamdani a la candidatura de Valdez generó ronchas entre progresistas y los demócratas socialistas en el Partido.

Tanto Velázquez como Reynoso cuestionaron públicamente el apoyo del alcalde a Valdez al catalogarlo como un desaire.

El exconcejal fue de los primeros que se pronunció a favor de la candidatura del alcalde socialista demócrata.

Velazquez, de origen boricua, dijo en una entrevista con The New York Times que el endoso de Mamdani atentaba contra la coalición que lo llevó al poder.

En entrevista con este periódico, Reynoso manifestó sentirse traicionado por la postura de Mamdani.

Buena parte de la campaña de Reynoso ha estado enfocada en la importancia del voto boricua, comunidad con amplia presencia en vecindarios como Williamsburg que forman parte del distrito.

En mayo pasado, el aspirante de origen dominicano presentó su plan para Puerto Rico de llegar al Congreso.

Entre los puntos más destacados figuran un proceso de autodeterminación para resolver el estatus político, fiscalización a LUMA Energy y la salida de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR).

Valdez y Won han dicho que, de lograr su meta electoral, los temas relacionados con Puerto Rico estarán en su agenda. Ambas se han pronunciado a favor de un proyecto de autodeterminación que lleve a la resolución del tema territorial de la isla.

Los resultados de una encuesta de Emerson College Polling y PIX 11 confirmaron la reñida carrera por el distrito 7.

Los resultados del sondeo del pasado 21 de mayo arrojaron que Valdez aventajaba a Reynoso por dos puntos porcentuales, 23% versus 21%. Won obtuvo un 13%.

Un dato clave a considerar es el 43% de los votantes que se declaró indeciso.

Las estadísticas también revelaron que los votantes más jóvenes se inclinaban por Valdez.

“Existe una clara división por edad entre los votantes de las primarias. Los menores de 40 años prefieren a Valdez sobre Reynoso (33% frente a 15%), mientras que los votantes de entre 40 y 49 años están divididos (23% para Valdez y 22% para Reynoso)”, destacó Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling.

“Los votantes mayores de 50 años se inclinan por Reynoso frente a Valdez (27% frente a 13%)”, añadió el analista.

Entre los hombres, Valdez supera a Reynoso con un 29% frente a 22%, mientras que el 18% apoya a Won.

En el caso de las mujeres, el 20% apoya a Reynoso versus el 18% a Valdez y el 9% a Won. Una mayoría de mujeres o el 53% expresó indecisión, frente al 30% de los hombres.

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