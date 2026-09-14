Premios Emmy 2026: Todos los ganadores de la ceremonia
"The Pitt" fue la serie más nominada de la noche, con un total de 25 nominaciones, seguida por "Hacks", que consiguió 24 nominaciones
Este 14 de septiembre se celebró la 78.ª edición de los Premios Emmy en el Peacock Theater de Los Ángeles. Se trata de la premiación más importante de la televisión en Estados Unidos, la cual reconoce las mejores series y programas de televisión del último año.
Las grandes favoritas de la noche fueron “The Pitt”, el drama médico de HBO que acumuló 25 nominaciones. Le sigue “Hacks”, que consiguió 24 nominaciones. La lista de las series más nominadas se completa con “Widow’s Bay”, con 19 nominaciones; “Pluribus”, con 18; “Beef”, con 16; “DTF St. Louis”, con 13; y “Saturday Night Live” y “Spider-Noir”, con 11 cada una.
Los Premios Emmy adelantaron hace unos días los primeros ganadores en la gala no televisada de los Creative Emmy 2026
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey – Widow’s Bay
- Hannah Einbinder – Hacks
- Janelle James – Abbott Elementary
- GANADORA: Kate O’Flynn – Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer – Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter – Hacks
- Jessica Williams – Shrinking
Mejor actriz en una serie de comedia
- Quinta Brunson – Abbott Elementary
- Ayo Edebiri – The Bear
- Elle Fanning – Margo’s Got Money Troubles
- Liza Kudrow – The Comeback
- GANADORA: Jean Smart – Hacks
Mejor serie de drama
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Mejor actriz en una serie de drama
- Carrie Coon – The Gilded Age
- Chase Infinity – The Testaments
- Keri Russell – The Diplomat
- GANADORA: Rhea Seehorn – Pluribus
- Zendaya – Euphoria
Mejor actor en una serie de drama
- Sterling K. Brown – Paradise
- Gary Oldman – Slow Horses
- Mark Ruffalo – Task
- Rufus Sewell – The Diplomat
- GANADOR: Noah Wyle – The Pitt
Mejor actor de reparto en una serie de drama
- Patrick Ball – The Pitt
- Billy Crudup – The Morning Show
- Shawn Hatosy – The Pitt
- Gerran Howell – The Pitt
- Jack Lowden – Slow Horses
- GANADOR: Tom Pelphrey – Task
- Carlos-Manuel Vesga – Pluribus
Mejor actriz de reparto en una serie de drama
- Taylor Dearden – The Pitt
- Fiona Dourif – The Pitt
- GANADORA: Allison Janney – The Diplomat
- Katherine LaNasa – The Pitt
- Sepideh Moafi – The Pitt
- Julianne Nicholson – Paradise
- Karolina Wydra – Pluribus
Mejor serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Mejor actor en una serie de comedia
- Yahya Abdul Mateen II – Wonderman
- Steve Carel – Rooster
- GANADORA: Matthew Rhys – Widow’s Bay
- Jason Segel – Shrinking
- Martin Short – Only Murders in the Building
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Colman Domingo – The Four Seasons
- Paul W. Downs – Hacks
- Harrison Ford – Shrinking
- Nick Offerman – Margo’s Got Money Troubles
- GANADOR: Stephen Root – Widow’s Bay
- Michael Urie – Shrinking
- Tyler James Williams – Abbott Elementary
Mejor serie limitada o antología
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- GANADORA: DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr and Carolyn Bessette
Mejor actor en una serie limitada, antología o película
- Riz Ahmed – Bait
- Jason Bateman – Black Rabbit
- Charlie Hunam – Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac – Beef
- GANADOR: Matthew Rhys – The Beast in Me
Mejor actriz en una serie limitada, antología o película
- Claire Danes – The Beast in Me
- GANADORA: Sally Field – Remarkably Bright creatures
- Carey Mulligan – Beef
- Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr and Carolyn Bessette
- Sarah Snook – All Her Fault
Mejor actor de reparto en una serie limitada, antología o película
- Jason Bateman, DTF St. Louis
- Richard Gadd – Half Man
- David Harbour – DTF St. Louis
- Richard Jenkins – DTF St. Louis
- Charles Melton – Beef
- Nick Offerman – Death by Lightning
- Mejor actriz de reparto en una serie limitada, antología o película
- Linda Cardellini – DTF St. Louis
- Dakota Fanning – All Her Fault
- Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story
- Joy Sunday – DTF St. Louis
- Youn Yuh-jung – Beef
- Constance Zimmer – Love Story
Mejor escritura/guion para una serie de comedia
- Abbott Elementary, “Team Building”
- The Chair Company, “Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does.”
- The Comeback, “Valerie Does It All”
- Hacks, “Hacks (Finale)”
- Jury Duty Presents: Company Retreat, “Mergers and Acquisitions”
- GANADOR: Widow’s Bay, “Welcome to Widow’s Bay!”
Mejor escritura/guion para una serie de drama
- The Diplomat, “Amagansett”
- The Pitt, “1:00 P.M.”
- The Pitt, “12:00 P.M.”
- GANADOR: Pluribus, “We Is Us”
- Slow Horses, “Scars”
- Task, “A Still Small Voice”
Mejor dirección para una serie de comedia
- Abbott Elementary, “Ballgame”
- The Bear, “Bears”
- The Chair Company, “Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does.”
- Hacks, “Hacks (Finale)”
- The Ms. Pat Show, “Give It Arrest”
- GANADOR: Widow’s Bay, “Welcome to Widow’s Bay!”
Mejor dirección para una serie de drama
- The Gilded Age, “My Mind Is Made Up”
- Paradise, “Exodus”
- The Pitt, “12:00 P.M.”
- Pluribus, “We Is Us”
- GANADOR: Slow Horses, “Scars”
- Task, “Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdoing, There Is a River.”
Mejor Reality de Competencia
- ‘Dancing With the Stars’
- ‘RuPaul’s Drag Race’
- ‘Survivor’
- ‘Top Chef’
- GANADORA: ‘The Traitors’
Mejor Show de Variedades
- ‘The Daily Show’
- ‘Jimmy Kimmel Live!’
- ‘Last Week Tonight With John Oliver’
- GANADOR: ‘The Late Show With Stephen Colbert’
- ‘Saturday Night Live’