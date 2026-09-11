Premios Emmy 2026: lista completa de nominaciones por categoría
"The Pitt" encabeza las candidaturas con 25 menciones, mientras "Hacks" hace historia con 24 en su temporada final
La carrera por los Emmy 2026 ya tiene a todos sus protagonistas. La Academia de la Televisión dio a conocer las nominaciones para la edición 78 de los premios, que tendrá a “The Pitt” como la producción más mencionada, con 25 candidaturas, seguida por “Hacks”, que alcanzó 24 y estableció un récord para una serie de comedia en su temporada final.
El anuncio estuvo a cargo de Liza Colón-Zayas, de “The Bear”, y Jeff Hiller, de “Widow’s Bay”. Esta última producción consiguió 19 menciones desde su estreno el 29 de abril, entre ellas mejor serie de comedia y mejor actor principal para Matthew Rhys. Después aparecen “Pluribus”, con 18 candidaturas, y “Beef”, con 16.
La entrega de los Emmy se divide en tres galas. Las categorías de Artes Creativas fueron entregadas el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, incluyendo varios apartados técnicos y reconocimientos para intérpretes invitados.
Entre los premiados estuvo Rob Reiner, quien recibió de manera póstuma el Emmy a mejor actor invitado en una serie de comedia por “The Bear”. También destacó el “Halftime Show” de Bad Bunny en el Super Bowl LX, ganador de siete estatuillas, incluida una para el artista puertorriqueño, quien obtuvo así su primer Emmy.
“The Eras Tour: The Final Show”, documental sobre la más reciente gira de Taylor Swift, consiguió cinco nominaciones en categorías de especial de variedades, incluida una para la cantante.
Matthew Rhys, Jason Bateman, Nick Offerman, Laurie Metcalf y Colman Domingo aparecen entre los intérpretes con múltiples candidaturas por producciones distintas. Rhys y Bateman, además, hicieron historia al convertirse en los primeros actores nominados a mejor intérprete principal en las tres categorías de actuación correspondientes a drama, comedia y miniserie o antología televisiva.
En cuanto a plataformas, HBO Max encabeza el listado con 122 nominaciones, seguida por Netflix con 111 y Apple TV con 87.
La ceremonia principal será el lunes 14 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles. Mariska Hargitay, conocida por “Law & Order: Special Victims Unit”, será la presentadora.
Mejor serie dramática
- “The Gilded Age”
- “The Diplomat”
- “A Knight of the Seven Kingdoms”
- “Paradise”
- “The Pitt”
- “Pluribus”
- “Slow Horses”
- “Your Friends and Neighbors”
Mejor serie de comedia
- “Abbott Elementary”
- “The Bear”
- “Hacks”
- “Nobody Wants This”
- “Only Murders in the Building”
- “Shrinking”
- “Margo’s Got Money Troubles”
- “Widow’s Bay”
Mejor miniserie o antología televisiva
- “All Her Fault”
- “The Beast in Me”
- “Beef”
- “DTF St. Louis”
- “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”
Mejor actor principal en una serie dramática
- Sterling K. Brown, “Paradise”
- Gary Oldman, “Slow Horses”
- Mark Ruffalo, “Task”
- Rufus Sewell, “The Diplomat”
- Noah Wyle, “The Pitt”
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Carrie Coon, “The Gilded Age”
- Chase Infiniti, “The Testaments”
- Rhea Seehorn, “Pluribus”
- Zendaya, “Euphoria”
- Keri Russell, “The Diplomat”
Mejor actriz principal en una serie de comedia
- Elle Fanning, “Margo’s Got Money Troubles”
- Lisa Kudrow, “The Comeback”
- Quinta Brunson, “Abbott Elementary”
- Ayo Edebiri, “The Bear”
- Jean Smart, “Hacks”
Mejor actor principal en una serie de comedia
- Steve Carell, “Rooster”
- Yahya Abdul-Mateen II, “Wonder Man”
- Jason Segel, “Shrinking”
- Martin Short, “Only Murders in the Building”
- Matthew Rhys, “Widow’s Bay”
Mejor actor principal en una miniserie o antología televisiva
- Riz Ahmed, “Bait”
- Jason Bateman, “Black Rabbit”
- Charlie Hunnam, “Monster: The Ed Gein Story”
- Oscar Isaac, “Beef”
- Matthew Rhys, “The Beast in Me”
Mejor actriz principal en una miniserie o antología televisiva
- Claire Danes, “The Beast in Me”
- Sally Field, “Remarkably Bright Creatures”
- Carey Mulligan, “Beef”
- Sarah Pidgeon, “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”
- Sarah Snook, “All Her Fault”
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Patrick Ball, “The Pitt”
- Billy Crudup, “The Morning Show”
- Shawn Hatosy, “The Pitt”
- Gerran Howell, “The Pitt”
- Jack Lowden, “Slow Horses”
- Tom Pelphrey, “Task”
- Carlos-Manuel Vesga, “Pluribus”
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Taylor Dearden, “The Pitt”
- Fiona Dourif, “The Pitt”
- Allison Janney, “The Diplomat”
- Katherine LaNasa, “The Pitt”
- Sepideh Moafi, “The Pitt”
- Julianne Nicholson, “Paradise”
- Karolina Wydra, “Pluribus”
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Harrison Ford, “Shrinking”
- Colman Domingo, “The Four Seasons”
- Nick Offerman, “Margo’s Got Money Troubles”
- Paul W. Downs, “Hacks”
- Stephen Root, “Widow’s Bay”
- Michael Urie, “Shrinking”
- Tyler James Williams, “Abbott Elementary”
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Dale Dickey, “Widow’s Bay”
- Hannah Einbinder, “Hacks”
- Janelle James, “Abbott Elementary”
- Kate O’Flynn, “Widow’s Bay”
- Michelle Pfeiffer, “Margo’s Got Money Troubles”
- Megan Stalter, “Hacks”
- Jessica Williams, “Shrinking”
Mejor actor de reparto en una miniserie o antología televisiva
- Jason Bateman, “DTF St. Louis”
- Richard Gadd, “Half Man”
- David Harbour, “DTF St. Louis” — GANADOR
- Richard Jenkins, “DTF St. Louis”
- Charles Melton, “Beef”
- Nick Offerman, “Death by Lightning”
Mejor actriz de reparto en una miniserie o antología televisiva
- Linda Cardellini, “DTF St. Louis” — GANADORA
- Dakota Fanning, “All Her Fault”
- Laurie Metcalf, “Monster: The Ed Gein Story”
- Joy Sunday, “DTF St. Louis”
- Youn Yuh-jung, “Beef”
- Constance Zimmer, “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bissette”
Mejor actriz invitada en una serie dramática
- Britanny Allen, “The Pitt”
- Tal Anderson, “The Pitt”
- Tina Ivlev, “The Pitt”
- Miriam Shor, “Pluribus”
- Merritt Wever, “The Gilded Age”
- Shailene Woodley, “Paradise” — GANADORA
Mejor actor invitado en una serie dramática
- Colman Domingo, “Euphoria”
- Ernest Harden Jr., “The Pitt” — GANADOR
- Jeff Hiller, “Pluribus”
- Jeff Kober, “The Pitt”
- Jonathan Pryce, “Slow Horses”
- Bradley Whitford, “The Diplomat”
Mejor actor invitado en una serie de comedia
- Rob Reiner, “The Bear” — GANADOR
- Michael J. Fox, “Shrinking”
- Brett Goldstein, “Shrinking”
- Hamish Linklater, “Widow’s Bay”
- Christopher McDonald, “Hacks”
- Connor Storrie, “Saturday Night Live”
Mejor actriz invitada en una serie de comedia
- Leslie Bibb, “Hacks”
- Jamie Lee Curtis, “The Bear”
- Betty Gilpin, “Widow’s Bay” — GANADORA
- Cherry Jones, “Hacks”
- Laurie Metcalf, “Hacks”
- Kaitlin Olson, “Hacks”
- Lauren Weedman, “Hacks”
Mejor reality/competencia
- “Dancing With the Stars”
- “RuPaul’s Drag Race”
- “Top Chef”
- “Survivor”
- “The Traitors”
Mejor programa “talk show”
- “Jimmy Kimmel Live!”
- “The Daily Show”
- “The Late Show with Stephen Colbert”
- “Last Week Tonight With John Oliver”
- “Saturday Night Live”
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