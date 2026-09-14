Venezolanos se movilizan en Nueva York para evitar que el mundo olvide la tragedia

La firma de moda ‘Idol José’ regresó el domingo a la pasarela en Nueva York con la propuesta ‘Latidos bajo los escombros’, inspirada en el terremoto que causó miles de muertos en Venezuela para llamar la atención de que esa nación aún necesita ayuda.

“La colección no solo habla de los miles que quedaron sepultados, sino de lo que debería ser la precaución en nuestros países latinos. No estamos preparados para ningún tipo de catástrofe en Venezuela y en muchos países latinos sufrimos de ese mal”, comentó a EFE el diseñador Idol José Hernández, quien además es neurólogo activo en Venezuela.

Dijo además que la colección que presentó en la pasarela de Diseñadores de Moda de Latinoamérica, junto a su socio Juan Francisco Cabello, busca llamar la atención de que “Venezuela necesita todavía ayuda”.

“En esta colección no solo manejamos la ropa andrógena, sino que también es atemporal, usando imitación de cuero, y también usamos lana” y fue confeccionada en marrón “por toda esa gente que quedó bajo la tierra”. También eligieron el dorado “como somos los venezolanos, oro puro” así como el negro “porque no hay alegría”.

La confección consta de chaquetas, blusas, pantalones, sombreros y bolsos, para ambos sexos.

“Lo más importante es que alzamos la bandera de prevención al planeta y estamos diciendo que Venezuela todavía necesita de nosotros”, reiteró.

“Venezuela sigue siendo una nación con mucho sentimiento, pero todavía no ha salido del hueco; está atravesando una crisis muy intensa. Por eso es que mi colección no solamente habla de todos esos miles de venezolanos que quedaron sepultados, sino también pedir ayuda”, a través del arte, indicó el galeno.

Por su parte, Cabello señaló que no querían pasar por desapercibido “el dolor que sentimos en nuestros corazones por el terremoto en Venezuela y también en Colombia”.

Cabello dijo que con esta nueva propuesta quieren dar fuerza a quienes perdieron a un familiar, “presentar nuestro arte con mucho respeto para todos ellos con una colección de calidad como todos los que murieron”.

Los sismos en Venezuela del pasado 24 de junio han dejado al menos 6,509 muertos, 14,239 viviendas con afectaciones moderadas y 11,001 viviendas con daños graves, según el último balance oficial, publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia.

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