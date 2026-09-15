Confirman invitación de la Casa Blanca a María Corina Machado antes de su regreso a Venezuela

Omar González, integrante de la Dirección Nacional de Vente Venezuela y uno de los dirigentes opositores que permaneció refugiado en la Embajada de Argentina en Caracas, confirmó que el gobierno de Estados Unidos pidió a María Corina Machado acudir a la Casa Blanca antes de su regreso a Venezuela.

“Es cierto que el gobierno norteamericano le ha pedido que vaya a la Casa Blanca antes de regresar a Venezuela”, afirmó González en una entrevista concedida a El Nacional, en la que señaló que este encuentro podría explicar el retraso de la vuelta de la líder opositora.

González, quien regresó a Venezuela el 28 de agosto después de permanecer más de un año en el exilio, dijo que desconoce la fecha de la eventual reunión y sus detalles. “No sé ni la fecha en la que va a ir a la Casa Blanca ni los detalles, porque tengo entendido que no se han agendado”, precisó.

El dirigente de Vente Venezuela aclaró que Machado no regresaría al país por autorización de Washington. Aseguró que la dirigente coordina su retorno con el gobierno estadounidense, pero mantiene la capacidad de tomar sus propias decisiones.

“Ella no viene con autorización ni ha pedido autorización al gobierno de los Estados Unidos, porque ella es venezolana”, sostuvo González. Añadió que la coordinación responde al papel que, en su opinión, desempeñó Estados Unidos en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero.

González asegura que Machado no ha sido descartada por Trump

El dirigente opositor también rechazó la idea de que Machado haya sido desplazada por la administración de Donald Trump.

“María Corina Machado es una mujer muy preparada, muy inteligente, pero tiene una característica que la hace singular y muy valiente: no es una mujer dócil”, afirmó al ser consultado sobre la relación de la líder opositora con Washington.

Ante la pregunta de si esa característica habría provocado que Estados Unidos la descartara, respondió: “No, no creo que la hayan descartado. Estoy seguro de que no la han descartado”.

González, sin embargo, cuestionó el rumbo de la política estadounidense hacia Venezuela y calificó como “un experimento” la decisión de permitir que Delcy Rodríguez permaneciera en el poder después de la captura de Maduro.

“Personalmente, creo que no va a salir muy bien, porque esta gente (el régimen) es especialista en ganar tiempo, y es lo que está haciendo”, dijo.

El dirigente planteó que dentro de Estados Unidos existen dos corrientes frente a Venezuela: una centrada en los principios democráticos y otra interesada principalmente en los negocios. En su opinión, la administración Trump se ha inclinado actualmente hacia esta última.

“Necesitamos que vengan las inversiones, tecnología, etcétera, pero no podemos olvidar los principios. Tú no puedes vender la libertad de un país por petróleo, por gas, por oro”, manifestó.

“Me sorprendió que dejaran a Delcy Rodríguez”

González dijo que le sorprendió que Rodríguez continuara en el poder tras la captura de Maduro y consideró que la permanencia de figuras vinculadas al chavismo contradice el objetivo de una transición democrática.

“Hubiésemos querido que, en primer lugar, no dejaran al régimen chavista en el poder; ese experimento nos pareció extraño. Fuimos felices cuando se llevaron a Maduro el 3 de enero para que sea juzgado por la justicia, pero igualmente fuimos sorprendidos cuando dejaron a Delcy Rodríguez en el poder”, afirmó.

El dirigente opositor cuestionó además la mesa de negociación entre la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno de Rodríguez. Dijo que Vente Venezuela no estuvo de acuerdo con ese mecanismo y acusó a Voluntad Popular y Primero Justicia de incumplir un compromiso alcanzado en Panamá, en el que se había establecido que Machado o una persona designada por ella sería la interlocutora ante Estados Unidos y el gobierno venezolano.

González regresó a Venezuela el 28 de agosto por el Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, después de haber permanecido durante más de un año fuera del país. Antes estuvo refugiado en la Embajada de Argentina en Caracas junto con Claudia Macero, Magalli Meda, Pedro Urruchurtu y Fernando Martínez Mottola, quien falleció posteriormente.

El dirigente aseguró que su regreso contó con respaldo de figuras políticas estadounidenses y afirmó que no solicitó autorización al gobierno venezolano ni acudió a los tribunales para regresar.

Sobre el retorno de Machado, González dijo que no conoce la fecha ni la ruta que utilizará. “No tengo la fecha exacta de su llegada ni sé por dónde va a llegar”, señaló.

No obstante, aseguró que espera que su regreso ocurra próximamente y sostuvo que su presencia en Venezuela tendrá un impacto político en las negociaciones que se desarrollan con el gobierno de Rodríguez. “Cuando María Corina pise el territorio venezolano, se acabará el pan de piquito”, expresó, al referirse a lo que considera una estrategia del gobierno de ganar tiempo mediante negociaciones .

Sigue leyendo:

• Trump afirma que los venezolanos “no están listos” para unas presidenciales

• Secretario de Energía de EE.UU. promete elecciones en Venezuela, pero no ofrece una fecha

• Venezuela: Machado advierte a EE.UU. que sus enemigos están en el gobierno interino tras acuerdo petrolero