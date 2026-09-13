Trump afirma que los venezolanos “no están listos” para unas presidenciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en duda la celebración inmediata de elecciones en Venezuela y evitó comprometer una fecha para los comicios, al afirmar este domingo que el país tendrá elecciones “cuando estén listos”.

La declaración introduce nuevamente incertidumbre sobre el calendario de la transición venezolana, mientras Washington profundiza su relación con el gobierno interino de Delcy Rodríguez y avanza en acuerdos para recuperar la industria petrolera del país.

Trump fue consultado en Irlanda sobre la situación venezolana después de comparar el caso con la estrategia estadounidense hacia Irán. Afirmó que Venezuela pasó de una situación “muy triste” a recibir inversiones de compañías petroleras y sostuvo que se están creando miles de empleos.

Pero al ser preguntado específicamente por la posibilidad de elecciones en Venezuela, Trump respondió que estas ocurrirán “cuando estén listos”, sin ofrecer un plazo.

La falta de una fecha contrasta con las expectativas generadas por Washington después de la captura de Nicolás Maduro en enero y la instalación de Rodríguez como presidenta encargada.

El gobierno estadounidense ha presentado la recuperación económica y petrolera como parte de un proceso que eventualmente debe conducir a elecciones, aunque funcionarios de la administración han insistido en que primero deben existir condiciones para unos comicios creíbles.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado que para que unas elecciones sean consideradas creíbles será necesario reformar el sistema electoral, permitir que los partidos puedan organizarse y garantizar condiciones para una prensa libre. El diario Los Angeles Times reportó la semana pasada que esos preparativos podrían requerir meses antes de que pueda celebrarse una elección.

Rodríguez tampoco ha fijado una fecha. Durante la visita a Caracas del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, la presidenta encargada afirmó que trabaja para que Venezuela esté “lista y preparada” cuando llegue el momento del proceso electoral, aunque no precisó cuándo ocurrirá.

Mientras tanto, la relación entre Washington y Caracas se ha concentrado en buena medida en la recuperación de la industria petrolera. Empresas como Chevron, Eni y GE Vernova han anunciado inversiones o proyectos en Venezuela, en acuerdos promovidos por el gobierno de Rodríguez y funcionarios estadounidenses.

La oposición venezolana ha advertido que la recuperación económica necesita estar acompañada de instituciones legítimas. María Corina Machado, por su parte, ha expresado que las inversiones de largo plazo requieren “legitimidad y estabilidad” proporcionadas por un gobierno democrático.

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