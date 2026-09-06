Secretario de Energía de EE.UU. promete elecciones en Venezuela, pero no ofrece una fecha

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este domingo que Venezuela celebrará elecciones, aunque evitó establecer una fecha o un cronograma para esos comicios.

“Habrá elecciones, por supuesto. Esas están por venir”, dijo Wright durante una entrevista en el programa Face the Nation with Margaret Brennan, de CBS, cuando la periodista le preguntó cómo podía Estados Unidos generar confianza mediante un acuerdo petrolero con el gobierno de Delcy Rodríguez.

Brennan insistió en conocer cuándo se realizarían los comicios y, posteriormente, preguntó al funcionario si el acuerdo energético con las autoridades venezolanas podía impedir el regreso de María Corina Machado y la restauración de la democracia en el país.

Wright no ofreció una fecha. En cambio, señaló que actualmente existen conversaciones entre antiguos líderes del Parlamento venezolano y las autoridades del país, y afirmó que algunos dirigentes opositores que habían abandonado Venezuela ya regresaron y se están reuniendo con funcionarios del gobierno.

El secretario de Energía sostuvo que antes de unas elecciones deben garantizarse condiciones para que el proceso sea considerado libre y justo. Entre ellas mencionó contar con un registro electoral seguro, garantizar el Estado de derecho y liberar a los presos políticos.

“Es necesario contar con un censo electoral seguro. Es necesario que haya estado de derecho, debemos liberar a los presos políticos y crear las condiciones para elecciones libres y justas”, dijo Wright.

La periodista volvió a señalar que el funcionario no había proporcionado un plazo para las elecciones, pero Wright se limitó a reiterar que esos comicios “están por venir”.

El acuerdo petrolero con Venezuela

Las declaraciones se produjeron días después de que Estados Unidos y Venezuela avanzaran en un acuerdo para ampliar la inversión y producción petrolera en el país sudamericano.

Wright defendió el pacto durante la entrevista y sostuvo que Estados Unidos obtendrá petróleo a precios descontados y participación en parte de la producción, mientras que Venezuela podrá atraer capital extranjero para aumentar su producción, generar empleos e incrementar sus ingresos fiscales.

El acuerdo contempla una alianza entre el gobierno estadounidense y North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa privada vinculada al empresario Alejandro Betancourt. El pacto prevé el desarrollo de campos petroleros venezolanos bajo concesiones de largo plazo y una participación estadounidense en la estructura de la operación.

Delcy Rodríguez, quien asumió el gobierno venezolano después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero, ha señalado que el acuerdo permitirá desarrollar 17 campos estratégicos y generar más de $209,000 millones de dólares en ingresos fiscales para su administración.

Wright también afirmó durante la entrevista que las exportaciones de petróleo venezolano han aumentado 50% y defendió el incremento de la producción como parte de la estrategia energética de la administración de Donald Trump.

El funcionario presentó el acuerdo como una operación beneficiosa tanto para Washington como para Caracas y sostuvo que su conveniencia no dependería de qué gobierno esté en el poder en Venezuela.

“Cualquier gobierno que tomara el poder en Venezuela” tendría incentivos para atraer capital, aumentar la producción, crear empleos e incrementar los ingresos fiscales, argumentó Wright.

El acuerdo, sin embargo, se desarrolla mientras Washington mantiene como uno de los temas pendientes la celebración de elecciones en Venezuela. Wright confirmó que habrá comicios, pero su entrevista no aportó una fecha ni un calendario para su realización.

Expertos an señalado que el impacto del acuerdo petrolero sobre los precios de los combustibles en Estados Unidos podría tardar años en materializarse, debido a las condiciones de la infraestructura petrolera venezolana.

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