NYC conquista el primer lugar entre las mejores ciudades del mundo: ¿qué la hace tan especial?

Nueva York no solo ocupa el primer lugar del Índice Global de Ciudades 2026; también encabeza una clasificación que coloca a varias ciudades estadounidenses entre las más competitivas del planeta.

El listado, elaborado por Oxford Economics y difundido este martes, analiza 1,000 urbes mediante 5 variables: economía, capital humano, calidad de vida, medio ambiente y gobernanza.

Detrás de NYC aparecen Londres y París, mientras que Seattle, San Francisco, Boston y San José, California, también se cuelan entre los primeros puestos. El resultado muestra un mapa urbano en el que Estados Unidos mantiene una enorme capacidad para atraer empresas, trabajadores calificados, inversión y talento.

¿Por qué NYC ocupa el primer lugar?

La posición de NYC se explica, sobre todo, por la escala y diversidad de su economía. La ciudad concentra sectores financieros, tecnológicos, creativos, turísticos y empresariales que generan una actividad económica difícil de igualar. A esto se suma una enorme reserva de capital humano, alimentada por universidades, compañías internacionales y una fuerza laboral procedente de prácticamente todo el mundo.

Ese peso económico no significa que la ciudad gane en todas las categorías. El índice de Oxford Economics mide también calidad de vida, medio ambiente y gobernanza, dimensiones en las que otras ciudades pueden presentar ventajas. Precisamente por eso, el primer puesto refleja una combinación amplia de fortalezas y no solamente el tamaño de su mercado.

La lectura del informe permite entender una diferencia importante entre las ciudades estadounidenses y europeas. Las primeras tienden a destacar por su economía y capital humano, mientras que las europeas suelen obtener mejores resultados en calidad de vida, medio ambiente y gobernanza.

El costo de la vivienda, la presión sobre los servicios y los desafíos ambientales forman parte de la ecuación que deberán resolver las grandes metrópolis si quieren conservar su atractivo en los próximos años.

Esa diversidad explica por qué el índice no puede leerse como una simple lista de ciudades ricas. También revela qué lugares están mejor posicionados para responder a los cambios económicos, demográficos y sociales que definirán la próxima década.

Imagen creada con ayuda de IA.

Seattle, San Francisco y Boston también destacan

Seattle ocupa el cuarto lugar mundial, apenas detrás de Londres y París. Su fortaleza está vinculada con una economía altamente productiva y con la concentración de talento especializado que ha convertido a la región en uno de los principales polos tecnológicos de EE.UU.

San Francisco aparece en la quinta posición y mantiene un lugar privilegiado por su capacidad para generar innovación, atraer capital y reunir trabajadores altamente calificados. La ciudad continúa siendo un referente internacional pese a los desafíos urbanos que enfrenta, entre ellos el elevado costo de la vivienda.

Boston, en el octavo puesto, completa el grupo de ciudades estadounidenses dentro del top 10. Su combinación de universidades, investigación, medicina, tecnología y actividad empresarial explica buena parte de su fortaleza en capital humano.

San José, California, ocupa el noveno lugar, mientras que otras ciudades de EE.UU. también aparecen dentro de la clasificación de Oxford Economics.

El mapa de las ciudades estadounidenses

El predominio de EE.UU. en la parte alta del índice contrasta con la situación de otras regiones. Tokio ocupa el séptimo lugar y Zúrich el décimo, mientras Europa mantiene una presencia destacada gracias a Londres y París.

La clasificación también muestra que el liderazgo puede cambiar con rapidez. Varsovia avanzó 109 posiciones, Taipéi subió 12 lugares hasta entrar entre las 50 primeras y Kuala Lumpur ganó 14 puestos para situarse en el 65. Shenzhen, por su parte, entró por primera vez en el grupo de las 100 mejores.

En Latinoamérica, Buenos Aires aparece en el puesto 138, Lima en el 196 y Ciudad de México en el 221. Oxford Economics identifica, además, a Lima, Brasilia, Medellín, Monterrey y Santiago como ciudades que conviene vigilar por su potencial de crecimiento.

El informe apunta a que las ciudades asiáticas tendrán cada vez más peso a medida que aumenten su productividad y su PIB y, con ello, sus niveles de vida. Para NYC, el desafío será distinto: conservar su capacidad de atraer talento e inversión mientras enfrenta los costos y tensiones de ser una de las grandes capitales económicas del mundo.

NYC sigue siendo la ciudad que mejor combina escala económica, talento y proyección internacional, pero su liderazgo no está garantizado para siempre. La competencia global ya está cambiando el tablero.

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