Impulso a la movilidad limpia en NY con 600 nuevos puntos de recarga para autos eléctricos

Los funcionarios de la ciudad de Nueva York seleccionaron a la compañía It’s Electric, con sede en Brooklyn, para extender la red de puntos de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública de la ciudad, pasando de los 88 actuales a 700, dice un anuncio de la empresa.

El plan de ampliación del Departamento de Transporte (DOT) se enfocará en más de 10 vecindarios con altas concentraciones de taxistas y conductores de servicios de transporte compartido y con estacionamiento limitado fuera de la vía pública, incluyendo Washington Heights, Forest Hills y Upper West Side.

El DOT indicó que el acuerdo consta de dos contratos: uno de instalación por $55.3 millones de dólares y otro de operación por $4.9 millones de dólares. Cada estación contará con al menos dos postes de carga con dos puntos de recarga cada uno.

La ciudad de Nueva York dio a los ciudadanos hasta el 30 de septiembre para compartir sus opiniones sobre las ubicaciones propuestas y sugerir otras por medio de un portal en línea.

“Esta iniciativa hará que la carga de vehículos eléctricos sea más asequible y conveniente, al tiempo que contribuirá a la transición de los vehículos de combustible fósil a los vehículos eléctricos y otras formas de micromovilidad eléctrica donde sea factible”, declaró Mona Bruno, vocera del DOT.

“Nos entusiasma colaborar con un socio con sede en la ciudad de Nueva York especializado en el diseño, la producción y la operación de cargadores destinados a las necesidades de la carga en la vía pública”.

Este anuncio se produce luego de que el departamento compartiera por primera vez en agosto su plan para ampliar PlugNYC como parte del esfuerzo de la ciudad para lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050.

Actualmente, los barrios propuestos por las autoridades para los puntos de recarga incluían Washington Heights, Far Rockaway y el Upper West Side, informó Gothamist.

It’s Electric anunció que sustituirá la infraestructura piloto que ya existe con sus propios cargadores en la vía pública por los siguientes tres años. De acuerdo con la empresa, los cargadores están diseñados por ella y fabricados por Boyce Technologies en Queens.

“Desde Crown Heights hasta Jackson Heights, nuestra solución fue diseñada para cada barrio y cada manzana que tanto apreciamos en esta ciudad”, expresó Nathan King, cofundador y director ejecutivo de It’s Electric.

“Así como hay hidrantes en todas las calles, nuestra visión es que los cargadores para vehículos eléctricos se conviertan en algo habitual: una infraestructura con la que los niños de Nueva York crezcan sin darse cuenta”.

El analista político y legislativo sénior del grupo de defensa del transporte Open Plans, Michael Sutherland, señaló que la organización reconoce la importancia de impulsar los vehículos eléctricos para lograr objetivos climáticos, pero manifestó su preocupación por destinar permanentemente cualquier espacio en las aceras al estacionamiento de automóviles.

“Esto limita el uso de ese segmento de la acera, ese segmento de la calle, como estacionamiento, y luego podría dificultar la realización de otras cosas en esa calle en el futuro, como instalar un carril para bicicletas o un carril para autobuses, o cualquier otro tipo de intervención en la acera, porque se ha invertido dinero en infraestructura costosa en la acera”, apuntó.

Sutherland dice que las calles sin salida serían un ejemplo de una localización “ideal” donde se podría instalar una estación con menos interferencia con futuras intervenciones en la acera.

El DOT señaló que la selección del emplazamiento tendrá en cuenta los planes de infraestructura para peatones, bicicletas y autobuses, y que las estaciones también incluirán conexiones para la carga de vehículos de micromovilidad eléctrica, como por ejemplo, estaciones públicas de carga para bicicletas eléctricas.

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