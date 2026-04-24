Nueva York destina $30 millones para bajar el costo de autos eléctricos y reducir tu gasto en gasolina

El precio de la gasolina en el estado de Nueva York ya supera los $4 por galón y presiona con gran fuerza el presupuesto de miles de familias en el estado. Como medida para mitigar este impacto y reducir las emisiones contaminantes en la entidad, este miércoles 22 de abril, la gobernadora Kathy Hochul anunció una aportación de $30 millones adicionales para el programa Drive Clean Rebate, que ofrece incentivos de hasta $2,000 para comprar o arrendar autos eléctricos.

El objetivo es claro: reducir el costo inicial por adquirir estos vehículos y el gasto semanal en combustible, en un momento en el que llenar el tanque afecta cada vez más rubros de la economía familiar. Para muchos hogares, este programa no es solo una medida ambiental: tiene implicaciones directas sobre el gasto mensual de la familia.

Con $4 el galón, la ecuación cambió para muchas familias

De acuerdo con la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA), una persona que cambia su vehículo de un motor de combustión a uno eléctrico puede ahorrar entre un 40% y casi 70% anuales en costos de combustible. La NYSERDA estimó que en Albany, un conductor que pasa a un auto eléctrico ahorra $675 al año, y para quien opta por una SUV eléctrica, el ahorro se eleva a alrededor de $869 anuales.

La diferencia se entiende mejor cuando se compara el costo por unidad: con los precios actuales, muchos conductores pagan más de $4 por galón de gasolina, mientras que algunos usuarios de autos eléctricos pagan el equivalente a $1.33 en electricidad por la misma distancia recorrida.

A nivel nacional, la organización Coltura estimó en marzo de 2026 que un conductor promedio que recorre 15,000 millas al año puede ahorrar cerca de $1,805 anuales al pasar a un vehículo eléctrico.

¿Cómo funciona el programa Drive Clean Rebate y cuánto dinero ofrece?

El programa Drive Clean Rebate, lanzado desde 2017, ofrece un descuento directo en el punto de venta de entre $500 y $2,000 al comprar o arrendar un vehículo eléctrico nuevo elegible en un concesionario participante. Se trata de un descuento que se aplica al momento de firmar el contrato, ya sea en el enganche o en las mensualidades.

El monto que se otorga depende de dos factores principales:

Rango eléctrico del vehículo : los modelos con mayor autonomía reciben el mayor descuento

: los modelos con mayor autonomía reciben el mayor descuento Precio de lista (MSRP): los vehículos por encima de cierto tope solo reciben el apoyo mínimo de $500

Actualmente, la lista de autos disponibles incluye más de 60 modelos elegibles, tanto autos totalmente eléctricos como algunos híbridos enchufables. Desde su lanzamiento, el programa ha entregado más de 228,000 apoyos, que han contribuido a que en Nueva York haya en circulación alrededor de 324,000 vehículos eléctricos.

¿Por qué Hochul anunció más dinero al programa justamente ahora?

El anuncio de la gobernadora Hochul llegó en un momento en el que muchos conductores sienten una fuerte presión económica a causa del incremento en el costo de vida. “Mientras la administración federal sigue retirando su apoyo a los vehículos de cero emisiones, Nueva York está doblando la apuesta para reducir los costos de bolsillo de los consumidores y las emisiones dañinas”, sostuvo la gobernadora durante la presentación de este apoyo adicional.

Su mensaje se refiere a la suspensión del crédito fiscal del gobierno federal de hasta $7,500 para la compra de autos eléctricos en octubre de 2025, lo que encareció de golpe el costo de muchos modelos.

Además, el conflicto con Irán y el aumento de los precios del petróleo empujaron el precio de la gasolina a sus niveles más altos desde 2022. Esto provocó que para muchas familias el gasto mensual en combustible se incrementara entre $80 y $100 sin que sus salarios siguieran el mismo ritmo.

Lo que significa este programa para la comunidad hispana en Nueva York

La medida puede ser especialmente relevante para la comunidad hispana. En barrios como el Bronx, Queens o partes de Brooklyn, muchos trabajadores latinos dependen del automóvil para llegar a sus empleos, que no siempre están bien conectados por transporte público, por lo que los aumentos en los precios de la gasolina los impactan de una manera más fuerte.

El programa está disponible para residentes, empresas y entidades gubernamentales, pero exige comprar o arrendar un vehículo nuevo en un concesionario participante. Para hogares con ingresos bajos o historial de crédito limitado, ese requisito puede convertirse en un obstáculo para acceder a él.

El lado positivo es que en el estado de Nueva York ya están instalados más de 19,000 puntos de carga públicos, una de las redes más amplias del país, y ofrece subsidios adicionales de hasta $4,000 por puerto para instalar cargadores en comunidades desfavorecidas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los nuevos incentivos para adquirir autos eléctricos

¿Quién puede acceder al Drive Clean Rebate en Nueva York?

Cualquier residente del estado, así como empresas y entidades gubernamentales, que compren o arrienden un vehículo eléctrico nuevo elegible en un concesionario participante.

¿De cuánto es el descuento y cómo se aplica?

El incentivo va de $500 a $2,000 según la autonomía y el precio del vehículo. Se descuenta directamente en el concesionario al momento de la compra o del arrendamiento.

¿Cuánto puede ahorrar una familia al pasarse a un auto eléctrico?

NYSERDA calcula ahorros de entre $675 y $869 al año en combustible para conductores en Albany. Coltura estima un ahorro promedio de $1,805 anuales para quien recorre 15,000 millas al año.

¿Qué pasa si vivo en un apartamento y no tengo cochera para recargar mi auto?

El estado cuenta con más de 19,000 cargadores públicos, muchos en estacionamientos, centros comerciales y viviendas multifamiliares. Además, hay subsidios para instalar cargadores en edificios en comunidades de bajos ingresos.

Conclusión

El refuerzo al programa Drive Clean Rebate es una medida para aliviar el doloroso costo de llenar el tanque. La combinación de gasolina cara, incentivos estatales y una red creciente de cargadores hace que un auto eléctrico sea una opción cada vez más competitiva para el bolsillo de muchos neoyorquinos.

El desafío será que este beneficio llegue también a las familias hispanas que hoy se preguntan cuánto tiempo más podrán aguantar los altos precios de la gasolina, y no solo a quienes ya tenían los medios para cambiar de auto.

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