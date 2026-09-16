Selección femenina Sub-20 de Argentina fue eliminada del Mundial por Corea del Sur

La selección femenina Sub-20 de Corea del Sur selló este miércoles su clasificación a los cuartos de final del Mundial de la categoría disputado en Polonia, tras superar por 1-0 a Argentina en el encuentro de octavos de final celebrado en la ciudad de Sosnowiec.

El único tanto del choque llegó a los 33 minutos de juego mediante un remate de Beom Ye-Joo, ventaja suficiente para mantener a raya al conjunto albiceleste durante el resto de la jornada.

El compromiso contó con el arbitraje de la colegiada española Marta Huerta de Aza, quien dirigió las acciones sin mayores contratiempos. Con este resultado, el cuadro asiático (que firmó su mejor actuación histórica con el tercer puesto en la edición de 2010) volverá a competir en la ronda de las ocho mejores selecciones del torneo.

Corea del Sur se mantendrá en Sosnowiec a la espera del desenlace de la llave entre Italia y China, de donde saldrá su oponente para la siguiente fase.

Por otra parte, la jornada de octavos de final mantuvo las emociones al límite en Katowice, donde Brasil y Estados Unidos se marcharon al tiempo extra tras igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios con goles de Sofía Couto para la Canarinha y Ainsley McCammon para la escuadra norteamericana. El partido se resolvió desde los 11 pasos, donde Brasil superó a Estados Unidos con un 5-4.

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