Marcelo Gallardo es el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) oficializó este domingo la contratación del argentino Marcelo Gallardo como nuevo director técnico de la selección absoluta.

El estratega, de 50 años y de reconocido recorrido en el banquillo de River Plate, asume el mando de ‘La Tri’ con la misión de encabezar el proyecto deportivo rumbo a la Copa América de 2028 y lograr la clasificación para la Copa del Mundo de 2030.

“Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos”, anunció el organismo rector del balompié ecuatoriano a través de sus canales oficiales en redes sociales.

Por su parte, el presidente de la FEF, Francisco Egas, le dio la bienvenida al técnico utilizando una de las frases más célebres de su etapa en el fútbol sudamericano: “Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo”.

Egas destacó el perfil competitivo del nuevo seleccionador para guiar el recambio generacional del combinado tricolor. “Hizo de la exigencia una manera de entender el fútbol, la obsesión por competir, por mejorar y por no conformarse. Ha construido equipos que crean, que están preparados para los grandes momentos, que ganen y al día siguiente vuelvan a pensar en ganar”, afirmó el directivo.

Con este nombramiento, la FEF apuesta por una estructura de alto rendimiento para consolidar a Ecuador entre las potencias del continente sudamericano de cara a los próximos ciclos internacionales.

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