FIFA implementa la “Ley Julián Álvarez” para cambiar el reglamento de pases en 2027

La denominada “Ley Julián Álvarez” no es una ley como tal, sino el nombre con el que comenzó a conocerse una reforma de la FIFA al Artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ).

El nuevo marco busca modificar la manera en la que se calculan las indemnizaciones cuando un futbolista rompe unilateralmente su contrato.

Durante el último mercado, Julián quiso dejar Atlético de Madrid y FC Barcelona apareció interesado en contratarlo. Sin embargo, el club colchonero se mantuvo firme y no facilitó su salida.

Uno de los principales obstáculos fue la enorme cláusula de rescisión del delantero, que fue reportada en torno a los $580 millones de dólares. Una cifra de semejante magnitud funciona, en la práctica, como una barrera casi imposible de superar para cualquier club interesado.

??? La FIFA acaba con las cláusulas abusivas: el nuevo artículo 17 impone la proporcionalidad que el caso Julián Álvarez dejó en evidencia ??



Cuando Toni Freixa y yo catalogamos públicamente la cláusula de 500 millones de euros que el Atlético de Madrid @Atleti impuso a? pic.twitter.com/YJQyuCl1VX — Miguel Galan (@MiguelGalanCNFE) September 10, 2026

¿Qué cambia la FIFA?

El nuevo reglamento establece criterios para que las compensaciones por una ruptura contractual sean proporcionales y razonables respecto de las circunstancias de cada caso.

La idea es encontrar un equilibrio entre los derechos de los futbolistas y la protección de los clubes. Para determinar una eventual indemnización podrán tenerse en cuenta factores como el valor del contrato que todavía queda por cumplir, los salarios involucrados, el costo de reemplazar al jugador y otros perjuicios que pueda demostrar la institución.

En otras palabras: las cláusulas no desaparecen, pero FIFA busca evitar que una cifra desproporcionada se convierta en un mecanismo para bloquear de hecho la salida de un jugador.

Cambio que impactará en el mercado

La nueva reglamentación comenzará a regir justo antes del próximo gran mercado de pases y puede modificar la forma en que clubes y futbolistas negocian sus contratos.

Para los jugadores, supone una herramienta más frente a indemnizaciones que puedan resultar desproporcionadas. Para los clubes, mantiene mecanismos para proteger sus inversiones, aunque bajo criterios más claros.

Y aunque no fue Julián Álvarez quien, por sí solo, provocó la reforma, su conflicto con Atlético se convirtió en el ejemplo perfecto para explicar el problema.

La “ley Julián Álvarez” todavía no es una ley. Pero desde 2027, el fútbol tendrá nuevas reglas para decidir cuánto puede costar realmente la libertad de un jugador.

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