Tragedia en los Hamptons por la muerte de un triatleta hallado inconsciente en el agua

Un triatleta de Nueva York perdió la vida tras ser hallado inconsciente en medio de una prueba de natación de una carrera en los Hamptons, menos de dos semanas después de que un padre de dos hijos falleciera por un supuesto ahogamiento en Shelter Island.

Identificado como Lin Chung, de 34 años, fue socorrido de las aguas de la bahía de Noyack mientras competía en la prueba de natación de 1.5 km del triatlón conmemorativo Mighty Hamptons Steve Tarpinian el domingo en Sag Harbor, informaron las autoridades y los organizadores del evento.

“Lamentamos profundamente confirmar el fallecimiento de un atleta masculino que sufrió una emergencia médica durante la prueba de natación del triatlón Mighty Hamptons de ayer”, expresó EventPower, organizador del triatlón en Long Island.

“Nuestro deporte, el triatlón, ha perdido a un miembro de nuestra querida comunidad. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos del atleta y les ofrecemos nuestro apoyo en estos momentos tan difíciles”.

Los rescatistas vieron a Chung, que estaba en apuros, y acudieron inmediatamente a rescatarlo, indicó el medio Southampton Press.

Otro grupo de nadadores usó una tabla de remo para sacar al hombre del agua mientras uno de los socorristas le practicaba primeros auxilios.

“Lo subimos a la tabla de remo y luego nosotras —éramos yo y varias mujeres, creo que la ola que estaba justo delante de mí debía estar formada mayoritariamente por mujeres— estábamos dando patadas con todas nuestras fuerzas para intentar mantenerlo sobre la tabla”, dijo Bill Hughes, quien también es triatleta.

“El socorrista le estaba practicando reanimación cardiopulmonar, compresiones torácicas y lo estaba girando de lado, y todos nos esforzábamos al máximo para que no se cayera del trampolín mojado. Todo el mérito es de ese socorrista; no sé quién era, pero hizo un esfuerzo heroico.”

Cuando lograron sacar a Chung del agua, otros rescatistas y oficiales de policía prestaron ayuda, incluso haciendo uso de un desfibrilador externo automático (DEA).

El hombre fue llevado de urgencia al Hospital Stony Brook Southampton, donde fue declarado muerto.

El mencionado medio dijo que la oficina del médico forense del condado de Suffolk está tras las averiguaciones de la muerte de Chung, informó New York Post.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte, pero los funcionarios creen que el triatleta sufrió una emergencia médica durante la carrera.

Si bien no se descartó que las condiciones del agua fueran un factor determinante, los funcionarios han dicho previamente que incluso los mejores nadadores podrían ser víctimas de ahogamiento.

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