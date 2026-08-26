Mujer latina murió salvando a niña de ahogarse en río en NJ

Priscila Alvares Pereira Dos Santos, mujer de 33 años, murió heroicamente al salvar a una niña que se estaba ahogando en el río Delaware en Nueva Jersey.

La tragedia dejó dos niños huérfanos de 3 y 9 años, según una campaña de recaudación de fondos en línea. Un equipo de buzos recuperó ayer el cuerpo de Pereira, quien había desaparecido en el río Delaware, en el condado Burlington, el lunes alrededor de las 3:50 p.m. tras lanzarse al agua para salvar a una niña que se estaba ahogando, según informó el Departamento de Policía de Delran.

Antes de hundirse, Pereira “logró empujar a la niña hacia la orilla, donde otras personas presentes la sacaron del agua a salvo”, declaró el sargento de policía Robert Fisher. “Sin embargo, Priscila se hundió y no volvió a salir a la superficie”, añadió. No está claro el posible vínculo entre la víctima y la menor que rescató.

En la búsqueda colaboraron autoridades locales, miembros de departamentos de policía de zonas aledañas, agentes de la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) y de la Policía de Filadelfia, guardaparques del condado, efectivos de la Guardia Costera de EE.UU. y buzos del equipo de rescate acuático de Camden, indicó NJ.com.

La búsqueda se suspendió a las 9:45 p. m. del lunes y se reanudó a las 6:30 a. m. del martes. Menos de dos horas después el cuerpo fue recuperado a unos 20 pies (6 metros) de la playa de Amico Island Park, indicó Fisher. El parque permaneció cerrado el martes debido a la investigación policial en curso.

“Por el momento no se considera que las circunstancias que rodean este incidente sean sospechosas”, declaró el Departamento de Policía de Delran, citado por ABC News. “La investigación del incidente continúa y será llevada a cabo por la Oficina del Médico Forense del condado Burlington”.

Desde abril de 2025 desapareció en una playa en Long Island (NY) Petros Krommidas, joven deportista y activista comunitario de 29 años que aspiraba a competir por el Partido Demócrata en las elecciones legislativas del Distrito 4 de Nueva York. Aún no ha sido encontrado, aunque se presume que falleció ahogado. Los detectives solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la Brigada de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía del condado Nassau al (516) 573-7347 o llame al 911. Todas las comunicaciones se mantendrán anónimas.

Caídos heroicamente

En octubre de 2024 el neoyorquino Jamie Labros murió trágicamente a los 48 años cuando se ahogó mientras intentaba rescatar a una mujer y su hijo durante unas vacaciones familiares en Bermuda. En 2023 un padre de 42 años murió ahogado en un canal de Nueva Jersey después de rescatar con vida a sus tres hijos.

Ese verano un bombero de FDNY murió mientras trataba de salvar a su hija atrapada en una corriente de resaca en la costa de Jersey; y un padre también falleció ahogado tratando de salvar a su hija quinceañera en una playa en Avon-by-the-Sea (NJ).

En 2022 un hombre de Pensilvania que estaba nadando con su hijo adulto en una playa de Nueva Jersey, pereció después de ser arrastrado por el mar. En 2019 un padre murió en aguas de Atlantic City (Nueva Jersey) mientras intentaba salvar a su hijo de ahogarse.

Tragedias por ahogamiento este verano

Varias personas han muerto en el agua este verano en el área triestatal. El viernes Allison Rahmani, mujer de 40 años, murió dramáticamente cuando la camioneta que conducía cayó en la piscina de su hogar en Hewlett Bay Park, Long Island (NY).

También la semana pasada Jennifer L. Pearson fue acusada de la muerte de su hijo tras chocar su embarcación en estado de ebriedad en la costa de Nueva Jersey. Se trata del 2do caso similar en esa misma zona, donde previamente Stephen Schneider se entregó a la policía y fue acusado del homicidio de sus dos nietos de 7 y 9 años que cayeron al agua desde el bote que él conducía el 19 de de julio en Barnegat Bay.

Varias personas han muerto en el agua durante paseos este verano en el área triestatal, la mayoría menores de edad. Este mes Audley Sykes, adolescente de 17 años, quedó fatalmente atrapado en una corriente de resaca en Rockaway Beach (Queens, NYC).

A fines de julio dos niños murieron ahogados en el río Passaic en Nueva Jersey. También ese mes en ese estado una niña de 9 años y su hermano de 7 murieron al salir despedidos de un bote. Además una niña de 6 años residente de Brooklyn (NYC) pereció ahogada durante un paseo familiar a una playa en Long Island (NY). Previamente Harbe Nagi, un niño autista de 7 años que tenía un “gran interés por el agua”, fue hallado muerto en una piscina tras haber desaparecido durante una fiesta en el norte del estado Nueva York.

En junio Davoris “Peter” Carter III, niño de 14 años, fue hallado sin vida días después de haber desaparecido en una playa en Wildwood, Nueva Jersey. En otro caso similar, el 30 de mayo Brandon Figueroa, adolescente de 18 años, fue hallado muerto días después de que desapareciera al ser arrastrado por la corriente mientras nadaba en Rockaway Beach, Queens (NYC).

Según las estadísticas (2021-2023) de la Asociación de Salvamento de Estados Unidos (USLA), Nueva York es el 2do estado del país con más ahogamientos en sitios públicos: se realizaron 73.7 rescates por cada 100,000 asistentes a la playa. Oregon es en promedio el estado con más casos y Connecticut el más seguro.

La ciudad de Nueva York ofrece clases de natación gratis para bebés (de 18 meses a 5 años), niños (de 6 a 17) y personas mayores (a partir de los 62 años). Antes de dirigirse a la playa, río o piscina se recomienda consultar el clima y protegerse del sol. Las actualizaciones pueden verse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.

Las 8 playas públicas de la ciudad de Nueva York están abiertas todos los días de 10 a.m. a 6 p.m. para nadar durante la temporada de verano (desde el fin de semana de Memorial Day hasta Labor Day). Se puede caminar por la arena o visitar el paseo marítimo fuera de este horario, pero está estrictamente prohibido nadar cuando los salvavidas no están de servicio.