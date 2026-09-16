Travis Kelce víctima de un esquema Ponzi por parte de un estafador que robó $35 millones de dólares y gastó en jets privados y hoteles de lujo

Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, fue identificado en una corte federal como víctima de un esquema Ponzi que estafó más de $35 millones de dólares a varios inversores y deportistas.

Kelce fue nombrado en la corte federal el pasado martes como una de las personas estafadas por Siddharth Jawahar, quien fue condenado a 11 años de prisión por fraude.

Según los fiscales, Jawahar obtuvo más de $35 millones de dólares de los inversores y finalmente tuvo que declararse culpable de tres cargos de fraude electrónico. También se le ordenó pagar más de $31 millones de dólares en restitución.

JUST IN: Travis Kelce has been identified as a victim in a $35+ million Ponzi scheme run by investment manager Siddharth Jawahar. pic.twitter.com/l0uI9wSr13 — Polymarket (@Polymarket) September 16, 2026

Cómo funcionaba el esquema Ponzi que afectó a Travis Kelce

Según los agentes federales, Jawahar dirigía Swiftarc Capital LLC y canalizó casi todo el dinero de sus clientes en una inversión en Philip Morris Pakistán.

Cuando esa inversión no dio réditos, Jawahar mintió a los inversores sobre cómo estaba funcionando su dinero mientras usaba el efectivo de los nuevos inversores para pagar a clientes anteriores.

Los agentes federales indicaron que Jawaha sostenía un estilo de vida ostentoso con mucho dinero y uso de aviones privados, hoteles de lujo, restaurantes, tiendas y alquiler de departamentos de alto valor.

Travis Kelce fue nombrado como una de las víctimas del esquema Ponzi, pero todavía no se ha revelado exactamente cuánto dinero perdió en la estafa.

Un comunicado de prensa de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos identificó a Jawahar como un inmigrante irregular que dirigía Swiftarc Capital LLC.

Kelce es una de varias estrellas del deporte que invirtieron en el fondo. Entre ellos está el jugador de la NBA Gary Harris, quien habló sobre Jawahar en una entrevista con Forbes.

En 2021, Harris comentó su interés creciente en el capital de riesgo y la “fuerte relación” que había construido con el ahora declarado estafador. “Ha sido divertido, especialmente entrar en el lado del capital de riesgo de las cosas”, dijo Harris.

“Solo estoy tratando de ser una esponja y tratando de aprender. Estar cerca de Sid me ha ayudado a crecer mucho como persona, especialmente buscando hacer más cosas que solo baloncesto”, añadió.

También fueron mencionados como inversores el escolta de los Miami Heat, Tim Hardaway Jr., y el exjugador de los San Antonio Spurs, Mason Plumlee.

El escándalo judicial en el que Kelce aparece como víctima estalla meses después de su boda con Taylor Swift en el Madison Square Garden y en un año de grandes desembolsos económicos.

La superestrella de los Kansas City Chiefs, que acaba de entrar en su decimocuarta temporada en la NFL, también compró recientemente una mansión frente al lago de $5,35 millones de dólares en Bratenahl, Ohio.

A principios de este año firmó un contrato de tres temporadas con los Chiefs. El acuerdo le garantiza $12 millones de dólares esta campaña y puede llegar a $57,735 millones de dólares hasta que cumpla 39 años.



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