Mahomes vuelve tras 9 meses de recuperación y guía a los Chiefs ante Denver

Patrick Mahomes jugó nuevamente tras recuperarse de la cirugía de ligamento cruzado y los Kansas City Chiefs derrotaron 31-10 a los Denver Broncos, incluso con touchdowns terrestres de Mahomes.

El quarterback de los Chiefs terminó con 184 yardas, 15 de 27 pases, 1 intercepción, 2 capturas y 2 touchdowns.

“Si tuviera que decir que estaba nervioso por algo, sería por recibir un golpe”, dijo Mahomes, “pero solo quería jugar. He hecho mucha rehabilitación y mucho trabajo para llegar a esta posición. Solo quería jugar. Para esto lo hago”.

MAHOMES WITH HIS LEGS ? pic.twitter.com/9OQ4v2ugZZ — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 15, 2026

“Mis compañeros me ayudaron”, añadió Mahomes. “No jugué mi mejor fútbol americano, pero salimos y vencimos a un muy buen equipo, y eso fue gracias a que mis compañeros dieron la talla”.

La ayuda que recibió Mahomes fue Kenneth Walker III, quien anotó dos touchdowns y terminó con 173 yardas, así como también Travis Kelce, que también se lució con una atrapada de 59 yardas para un gol de campo.

Patrick Mahomes y una recuperación milagrosa en 9 meses

Patrick Mahomes estaba en peligro de perderse gran parte de la temporada tras romperse dos ligamentos de su rodilla en uno de los últimos juego de la campaña pasada.

Con los Chiefs fuera de competencia por playoffs, Mahomes se sometió a una cirugía esa misma semana y avanzó tan rápido en su recuperación que estuvo en el campo para el inicio de los entrenamientos voluntarios de verano.

La estrella de los Chiefs no vio acción en los tres primeros juegos de la pretemporada, pero se esperaba que estuviera listo para la Semana 1 de la temporada 2026-2027 de la NFL.

“Fue genial tener a Patrick de vuelta en el equipo, quitándose un poco el óxido”, dijo el entrenador de los Chiefs, Andy Reid. “Estaba orgulloso de él y de cómo lo manejó, corrió con el balón un par de veces, y hay que reconocerle el mérito. ¡Fenomenal!”.

Al final del partido, Mahomes celebró con sus brazos en alto, aunque aseguró que apenas la temporada está empezando.

“Esto es solo el comienzo. Todavía estamos en las primeras etapas de la temporada”, dijo Mahomes. “Es una gran victoria, pero es solo la Semana 1”.

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