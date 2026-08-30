Taylor Swift dona $50,000 dólares a una madre que fue atropellada mientras salvaba a un adolescente

La cantante Taylor Swift donó $50,000 dólares a una mujer que fue atropellada mientras auxiliaba a un adolescente en Rhode Island.

De acuerdo con varios medios de comunicación, Taylor Swift aparentemente contribuyó con $50,000 dólares a la campaña de GoFundMe que se creó para recaudar dinero para cubrir los gastos médicos de Ashley Taunton, una auxiliar de enfermería certificada.

Tauton resultó gravemente herida mientras conducía por la I-95 Sur en Rhode Island el 18 de julio. La mujer se detuvo en la autopista para auxiliar a un grupo de adolescentes al costado de la carretera, otro vehículo perdió el control y se estrelló contra ellos.

“¡Te deseo la mejor recuperación posible y envío mucho cariño a tu familia!”, se lee en un comentario que Swift dejó el 28 de agosto.

Laura Ortelt, organizadora de la recaudación de fondos, celebró el aporte de Swift. “Sin duda, esto es una gran sorpresa, y la generosidad de Taylor es bien conocida y apreciada”, declaró Ortelt a USA TODAY.

Tauton dijo al mencionado medio que se encontraba sumamente emocionada por el apoyo brindado por Taylor Swift. “Me siento increíblemente honrada y agradecida de que Dios use a la gente para bendecirnos tanto y de que esta historia haya llegado a personas como Taylor Swift. Ojalá pudiera abrazar a Taylor en persona para decirle lo agradecida que estoy”, dijo la enfermera.

Asimismo, señaló que después del aporte de Swift, ha estado recibiendo donaciones de 13 dólares por parte de los fans de la cantante. El número 13 es especial para Swift, ya que representa su número de la suerte y su cumpleaños, el 13 de diciembre.

“Y, por supuesto, inmediatamente después empezaron a llegar donaciones de 13 dólares de fans de Taylor Swift de todas partes. Taylor, gracias de todo corazón por tu increíble bondad. Una vez más, has cambiado el mundo de alguien con tu generosidad y humanidad. Haces del mundo un lugar mejor”, escribió Ortelt.

Tras el accidente, Tauton fue hospitalizada y tratada por varias lesiones graves, entre ellas una disección bilateral de la arteria carótida interna, laceraciones en el hígado y el bazo, múltiples fracturas de costillas y una rotura de diafragma, según informó People.

El dinero recaudado en la campaña de GoFundMe está destinado a cubrir los gastos médicos no cubiertos por el seguro, las facturas y gastos domésticos diarios, los gastos de gasolina y transporte para ir y venir del hospital y la compra de alimentos para los tres hijos de Taunton.

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