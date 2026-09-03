Travis Kelce compró una casa en Ohio antes de casarse con Taylor Swift

Esta semana se informó que Travis Kelce pagó millones de dólares por una mansión en Bratenahl, Ohio. Esta transacción data de marzo de este año, es decir, meses antes de casarse con la estrella pop Taylor Swift.

Según el reporte compartido por “The Wall Street Journal”, Kelce pagó $5.35 millones de dólares por esta nueva propiedad. El jugador de fútbol americano logró una gran rebaja por la propiedad, pues originalmente entró al mercado de bienes raíces en 2024 por $6.99 millones de dólares y más recientemente estuvo disponible por $5.99 millones de dólares.

Por ahora se desconoce cuál es el uso que Kelce le dará a esta propiedad, aunque sí se ha informado que está construida en un lote de casi cuatro acres. Esta propiedad se uniría a una cartera de bienes raíces envidiable que Swift y Kelce tienen individualmente.

Otra característica de la nueva propiedad en Ohio es que su construcción data de 1895. La casa principal tiene una extensión de 21,000 pies cuadrados distribuidos en ocho dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Aunque se le han hecho varias reformas, aún la propiedad mantiene varios de los detalles originales. “El salón de baile original ahora funciona como sala de juegos y cine en casa”, dice en “The Wall Street Journal”.

La propiedad también incluye una casa de huéspedes y extensas áreas verdes.

También se tiene que destacar que la zona donde se ubica la propiedad está a pocos kilómetros de Cleveland Heights, donde nació Kelce.

Sigue leyendo:

• Travis Kelce se pronuncia por primera vez sobre su boda con Taylor Swift: “La mejor noche de mi vida”

• El homenaje del Empire State a la boda de Taylor Swift

• Taylor Swift y Travis Kelce rifaron un objeto de lujo ligado a su historia de amor en su boda