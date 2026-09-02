NYC activa app para rastrear autobuses escolares y avisar a las familias sobre retrasos

El regreso a clases en la ciudad de Nueva York trae una herramienta que puede aliviar una de las mayores preocupaciones de las familias: saber dónde está el autobús escolar y cuándo llegará a recoger o dejar a tus hijos. Para el nuevo año escolar, los padres y tutores de estudiantes que reciben transporte del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE) podrán utilizar NYC School Bus App, una aplicación gratuita que permite consultar información del servicio en tiempo real.

La plataforma está diseñada para ofrecer mayor visibilidad sobre los recorridos y mantener a las familias informadas ante posibles cambios. A través de la app, los usuarios pueden conocer la hora estimada de llegada del autobús y recibir notificaciones cuando se produzcan retrasos u otras situaciones relacionadas con el servicio de transporte.

No se trata únicamente de una herramienta para consultar horarios. La aplicación también permite a las familias compartir información relacionada con la asistencia del estudiante y sus necesidades de transporte. Esto puede resultar especialmente útil cuando existen cambios en la rutina diaria o circunstancias que deben ser comunicadas al sistema escolar.

¿Quiénes pueden utilizar la aplicación?

El servicio está disponible para las familias de estudiantes que reciben transporte escolar proporcionado por el Departamento de Educación. Esto incluye a alumnos de escuelas públicas, escuelas privadas no públicas y escuelas charter que tienen derecho al servicio de autobús.

Para comenzar a utilizar la plataforma, las familias necesitan contar con una cuenta en NYC Schools Account, el sistema digital del Departamento de Educación que permite acceder a diferentes servicios relacionados con la educación de los estudiantes.

Después de crear o activar la cuenta, los padres deberán obtener el número de identificación estudiantil de su hijo. Ese dato puede solicitarse directamente a la escuela. Con la cuenta y la información del estudiante disponibles, será posible avanzar con la configuración de la aplicación.

¿Qué información ofrece NYC School Bus App?

Una de las funciones más importantes es la posibilidad de consultar la hora estimada de llegada del autobús. De esta manera, las familias pueden tener una referencia más precisa sobre cuándo deben estar preparadas para la salida o cuándo esperar el regreso del estudiante.

La app también enviará notificaciones sobre retrasos y proporcionará información adicional relacionada con el transporte. Para los padres, recibir una alerta antes de que el autobús llegue tarde puede marcar una diferencia considerable en la organización de la mañana, especialmente en una ciudad donde el tráfico y las condiciones de las calles pueden modificar los tiempos habituales de los recorridos.

Además, la plataforma incorpora funciones para comunicar información sobre la asistencia y las necesidades de transporte de los estudiantes. La intención es concentrar en un mismo espacio parte de la comunicación que las familias mantienen con las escuelas respecto al servicio.

Aunque la aplicación puede descargarse gratuitamente desde las principales tiendas de aplicaciones, las familias que no tengan un smartphone también cuentan con una alternativa.

El servicio dispone de una versión web, por lo que es posible acceder a la información desde una computadora u otro dispositivo con conexión a internet. Esta opción amplía el acceso para quienes prefieren utilizar un navegador o no desean instalar una aplicación en su teléfono.

Otro aspecto relevante es que NYC School Bus App está disponible en 10 idiomas, una característica especialmente importante para una ciudad tan diversa como Nueva York. La posibilidad de consultar información del transporte en distintos idiomas puede facilitar la comunicación entre el sistema escolar y las familias.

La recomendación para los padres es familiarizarse con la herramienta antes de que comiencen las jornadas escolares con normalidad. Tener la cuenta configurada y los datos del estudiante disponibles puede evitar contratiempos cuando llegue el momento de utilizar el transporte.

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