Alcaldía de NYC cancela las cámaras en autobuses escolares

La administración del alcalde Zohran Mamdani decidió poner fin al proyecto que buscaba instalar cámaras en los brazos de parada de los autobuses escolares de la ciudad de Nueva York, una iniciativa impulsada durante el gobierno anterior para sancionar automáticamente a los conductores que ignoraran las señales de alto cuando los estudiantes subían o bajaban de las unidades.

La decisión fue confirmada por el Departamento de Transporte (DOT), que retirará la solicitud de propuestas (RFP) con la que pretendía contratar a una empresa para equipar cientos de autobuses escolares con esta tecnología. Según explicó el portavoz de la agencia, Vincent Barone, la administración considera que los resultados obtenidos durante las pruebas piloto no justifican una expansión del programa.

Según información de NY Daily News, en un ensayo realizado en aproximadamente 40 autobuses escolares durante 2 meses, las cámaras registraron unas 3,400 infracciones. Aunque la cifra puede parecer significativa, las autoridades señalaron que el número de multas emitidas por cámara fue considerablemente menor que el que generan otros sistemas automatizados de control vial, como las cámaras de velocidad o las cámaras de semáforo en rojo.

Los datos de seguridad también influyeron en la decisión. De acuerdo con cifras municipales, en los últimos años, no se han registrado muertes relacionadas con conductores que ignoraron las señales de alto de los autobuses escolares. Además, en los últimos 9 años, se reportaron alrededor de 50 lesiones a peatones vinculadas a este tipo de incidentes, una cifra que la ciudad considera relativamente baja frente a otros riesgos de tránsito.

De acuerdo a cifras de las autoridades, estas cámaras no hace gran diferencia, por lo que el recurso se destinará a otros proyectos. (Foto: Andres Kudacki/AP)

¿Por qué se canceló el programa?

El gobierno municipal sostiene que los recursos públicos deben dirigirse hacia amenazas más persistentes para peatones y ciclistas. Barone indicó que la administración continuará fortaleciendo estrategias ya probadas dentro de la iniciativa “Visión Cero”, el plan de seguridad vial que busca reducir las muertes y lesiones graves en las calles de la ciudad.

“La administración Mamdani está comprometida con la protección de los niños y sus familias en sus desplazamientos hacia y desde la escuela”, afirmó el portavoz del DOT. Sin embargo, añadió que los resultados del piloto demostraron que otras herramientas de fiscalización ofrecen un impacto más amplio en términos de prevención y cumplimiento de las normas de tránsito.

La propuesta original contemplaba equipar alrededor de 250 autobuses escolares con cámaras de brazo de parada. Estas unidades habrían sido capaces de grabar vehículos que adelantaran ilegalmente a un autobús detenido mientras la señal de stop estuviera desplegada. La tecnología emplea inteligencia artificial para identificar infracciones, capturar imágenes, registrar placas y almacenar coordenadas GPS.

Un proyecto rodeado de controversias

La iniciativa ya había generado cuestionamientos desde su lanzamiento. En 2024, llamó la atención que el contrato para las cámaras de autobuses escolares se separara de un paquete más amplio de fiscalización automatizada que incluía cámaras de velocidad, semáforos en rojo y control de camiones con sobrepeso. Algunas fuentes consultadas entonces por medios locales señalaron que la medida parecía diseñada para favorecer a determinados contratistas.

Finalmente, ningún contrato fue adjudicado durante los últimos días de la administración anterior y el proyecto quedó pendiente de revisión. Con la llegada de Mamdani al Ayuntamiento, el programa fue reevaluado y terminó siendo descartado por completo.

La decisión afecta a una red de transporte escolar utilizada diariamente por cerca de 145,000 estudiantes de NYC. Estos servicios son operados por aproximadamente 50 contratistas privados y representan una pieza fundamental para el traslado de alumnos en los 5 distritos.

Pese a esta decisión, la administración insiste en que la seguridad infantil seguirá siendo una prioridad. Las autoridades prevén concentrar esfuerzos en medidas que han demostrado mejores resultados, como la expansión de las cámaras de velocidad, mejoras en el diseño de calles peligrosas, reducción de límites de velocidad y otras acciones alineadas con los objetivos de “Visión Cero”.

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