Klopp presenta convocatoria de Alemania con 44 jugadores para la Nations League

Jürgen Klopp, nuevo entrenador de Alemania, presentó una lista con 44 jugadores convocados en la selección de Alemania para cuatro partidos de la UEFA Nations League para conocer el mayor número de futbolistas.

“Quiero conocer al mayor número de jugadores posible, En las últimas cuatro semanas viajé mucho y vi muchos jugadores. Estuve 11 años lejos de la Bundesliga y es una gran diferencia ver a los jugadores en vivo”, dijo Klopp en la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Fráncfort al referirse a la amplitud de su primera convocatoria como técnico de ‘Die Mannschaft’.

La primera lista, para los partidos contra Países Bajos, en Amsterdam el 24 de septiembre, y la ida contra Grecia el 27 de septiembre en Augsburgo, tiene 24 jugadores.

Para los siguientes partidos, el 1 de octubre en Múnich contra Serbia y el partido de vuelta contra Grecia el 4 de octubre en Salónica, se incorporan 20 nuevos jugadores mientras que la mayoría de la primera lista volverá con sus respectivos clubes.

El extécnico del Borussia Dortmund y del Liverpool dijo que no había ninguna diferencia de rango entre las dos listas y que las dos están pensadas para ganar los cuatro partidos.

“No hemos hecho un equipo A ni un equipo B. Queremos ganar los cuatro partidos. Las listas están hechas de manera que los jugadores armonicen”, aseguró.

En las dos listas hay ausencias notables como las del meta Oliver Baumann, el delantero Deniz Undav, el centrocampista Leon Goretzka o el extremo Leroy Sané.

Además, hay nueve jugadores que todavía no han jugado su primer partido con la selección absoluta.

Lista de los 44 convocados de Alemania por Jürgen Klopp

Convocados de Alemania Primeros dos partidos de la fecha FIFA Posición Jugadores Porteros Finn Dahmen, Alexander Nubel, Marc André ter Stegen Defensas Hennes Behrens, Yann Aurel Bisseck, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu, Josha Vagnoman Centrocampistas Nadiem Amiri, Bambasé Conté, Yannick Engelhardt, Chris Führich, Serge Gnabry, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Kevin Schade, Anton Stach Delanteros Younnis Ebnoutalib, Kai Havertz

Convocados de Alemania Serbia y Grecia (vuelta) Posición Jugadores Porteros Noah Atoboulu, Finn Dahmen, Jonas Urbig Defensas Waldemar Anton, Ridle Baku, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Malik Thiaw Centrocampistas Karim Adeyemi, Mika Baur, Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Vitaly Janelt, Felix Keidel, Aleksandar Pavlovic, Derry Sherhant, Florian Wirtz Delanteros Jonathan Burkhardt, Nick Woltemade

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