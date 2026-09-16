El venezolano Tomás Rincón anunció su retiro del fútbol a los 38 años

El mediocampista venezolano Tomás Rincón anunció oficialmente su retiro como jugador activo a los 38 años de edad, poniendo fin a una destacada trayectoria de casi dos décadas en la élite del fútbol sudamericano y europeo.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, el histórico capitán de la selección nacional expresó su satisfacción por lo conseguido en los terrenos de juego, asegurando que se marcha “tranquilo” tras haberlo entregado todo en cada compromiso disputado.

En su mensaje de despedida, agradeció a su familia, entrenadores y compañeros por la confianza brindada, enfatizando que esta decisión no lo desvinculará del deporte, mientras la afición venezolana celebra el legado del jugador que portó con honor el brazalete de la Vinotinto.

Rincón dio sus primeros pasos en el balompié profesional venezolano en el año 2006 con las categorías inferiores del Unión Atlético Maracaibo. Su progresión técnica y despliegue físico lo llevaron un año después al Zamora FC, antes de consolidarse en 2008 en las filas del Deportivo Táchira de su natal San Cristóbal.

Sus sobresalientes actuaciones en la liga local le abrieron rápidamente las puertas del mercado internacional, concretando en 2010 su traspaso al Hamburgo SV de Alemania, donde permaneció cuatro temporadas compitiendo en la Bundesliga y estableciéndose como un pivote defensivo.

En 2014, el mediocampista dio el salto al fútbol italiano para vestir la camiseta del Genoa, inicio de una prolífica etapa de nueve años en la Serie A. Su rendimiento en el cuadro genovés llamó la atención de la Juventus, club que lo fichó en 2017 y con el cual conquistó el doblete al alzar el título de la Serie A y la Copa Italia en la temporada 2016-2017. Posterior a su paso por la ‘Vecchia Signora’, Rincón continuó su recorrido en el balompié transalpino con participaciones consolidadas en el Torino y la Sampdoria hasta mediados de 2023.

Para la recta final de su carrera, “El General” regresó al continente sudamericano al incorporarse como agente libre al Santos FC de Brasil. En el conjunto albinegro militó hasta julio de este año, coronando su paso con la obtención del torneo brasileño en la campaña 2023-2024.

A nivel de clubes, Rincón acumuló un registro de 576 partidos oficiales, 40,644 minutos en cancha, 13 goles y 21 asistencias.

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