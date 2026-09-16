Festival de goles bajo la lluvia: El Barcelona destrozó 7-2 al Racing en el Camp Nou

Bajo una intensa lluvia en el Spotify Camp Nou, el FC Barcelona desató una fiesta de gol al derrotar por 7-2 al Racing de Santander en la sexta jornada de LaLiga EA Sports.

Con un triplete del brasileño Raphinha y una actuación estelar de Karim Adeyemi en el frente de ataque, el conjunto dirigido por Hansi Flick rubricó un pleno de siete victorias consecutivas entre Liga y Champions League con 33 goles a favor, sellando el mejor arranque registrado en la historia del club azulgrana.

A los ocho minutos, Joao Cancelo estrenó su titularidad liguera con un potente zurdazo desde la frontal que pegó en el travesaño antes de cruzar la línea de gol para el 1-0. A pesar de que el Racing logró un transitorio empate al minuto 21 mediante una anotación de Maguette, el Barça respondió de inmediato.

En el 25, Raphinha convirtió de penalti el 2-1 tras una falta sobre él mismo dentro del área. Posteriormente, un disparo lejano de Cancelo desviado en propia puerta por Asier Villalibre significó el 3-1, y el propio Raphinha culminó una fluida combinación iniciada por Adeyemi y Pedri para mandar el juego al descanso con un contundente 4-1.

En la segunda mitad, la tónica de idas y vueltas se mantuvo. Tras la sustitución por precaución del guardameta Joan García por Wojciech Szczęsny en el descanso, un error del portero polaco en la salida de balón permitió a Zabiri descontar para la visita al minuto 65 (4-2).

Sin embargo, la reacción cántabra duró poco. Dos minutos después, Adeyemi provocó un nuevo penalti que Raphinha transformó con precisión para sellar su ‘hat-trick’ (5-2). En el tramo final, el recién ingresado Gabriel Jesus marcó el sexto gol en su primera intervención al 79′, mientras que Lamine Yamal redondeó la paliza al 89′ tras recibir una asistencia del propio Adeyemi, cerrando una noche perfecta para la escuadra catalana.

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