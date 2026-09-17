Trump retira la nominación de Lance Schroyer para dirigir ICE

La Casa Blanca retiró este jueves la nominación de Lance Schroyer para dirigir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de que su proceso de confirmación quedara estancado en el Senado.

El retiro se produjo después de que el presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, el republicano Rand Paul, no avanzara con una audiencia de confirmación y pidiera al Departamento de Seguridad Nacional información adicional sobre investigaciones relacionadas con agentes federales de inmigración.

La Casa Blanca no explicó públicamente el motivo de la retirada.

Trump había anunciado la nominación de Schroyer en junio destacando su experiencia directa “sacando a los inmigrantes ilegales de nuestras calles”. El presidente dijo entonces que el funcionario tendría un “papel vital” en su política migratoria.

Schroyer, exagente de la policía estatal de Oklahoma, se había desempeñado además como asesor principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, por lo que el retiro de su candidatura supone también un revés para el funcionario al que había asesorado.

La confirmación quedó bloqueada en el Senado

La nominación había quedado detenida mientras Paul reclamaba más información sobre la investigación de dos agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza acusados de matar a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis en enero.

El Senado no ha confirmado a un director permanente de ICE en más de una década, según los reportes sobre la retirada de la nominación.

La decisión llega mientras ICE mantiene un fuerte incremento de sus operaciones de detención. En julio, la agencia arrestó 49,571 personas, el registro mensual más alto de la segunda Administración Trump, según datos gubernamentales analizados por Associated Press.

Nuevamente en manos de un interino

El retiro de Schroyer mantiene abierta la cuestión sobre quién asumirá de forma permanente la dirección de una agencia que ha ampliado las detenciones durante el segundo mandato de Trump.

La política de aplicación migratoria también ha enfrentado cuestionamientos por la actuación de agentes federales. En julio murieron por disparos de agentes de ICE Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, y Johan Sebastián Durán Guerrero, en Biddeford, Maine, en incidentes ocurridos con menos de una semana de diferencia.

Por ahora, David Venturella continuará como director interino de la agencia.

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