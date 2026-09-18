Buscan ampliar a $75,000 el ingreso permitido para congelar la renta a adultos mayores y personas con discapacidad en NYC

Los adultos mayores y personas con discapacidad de la Gran Manzana que actualmente no pueden acceder al programa de congelación del alquiler porque sus hogares ganan más de $50,000 al año, podrían solicitar este beneficio, si el Concejo Municipal aprueba una legislación que elevaría el límite de ingresos a $75,000.

El cambio representaría un aumento de 50% en el límite de ingresos y abriría la posibilidad de recibir la protección a hogares que ganan entre $50,001 y $75,000 anuales, siempre que cumplan los demás requisitos de los programas SCRIE y DRIE.

El programa de Exención de Aumentos de Alquiler para Adultos Mayores (SCRIE) y Exención de Aumentos de Alquiler para Personas con Discapacidad (DRIE), son programas de la ciudad de Nueva York que permiten congelar el alquiler de inquilinos elegibles que viven en viviendas reguladas y destinan más de un tercio de sus ingresos a la renta. Si se autoriza un aumento, el beneficiario continúa pagando el monto congelado y el propietario recibe un crédito fiscal de la Ciudad por la diferencia.

Estos ajustes a estos programas se lograrían con la aprobación de la propuesta 978-A, que fue introducida el pasado mes de junio por la concejal de Brooklyn Farah N. Louis y fue analizada este viernes por los comités de Finanzas, Envejecimiento y Personas con Discapacidad del Concejo.

“Estos programas permiten a nuestros adultos mayores cubrir sus necesidades diarias sin tener que elegir entre alimentos, medicinas y alquiler”, afirmó la concejal Louis.

Preliminarmente a la audiencia, activistas de organizaciones que protegen a comunidades vulnerables afectadas por una crisis sin precedentes de viviendas, se concentraron en la sede de la Cámara Municipal para exigir la aprobación de esta norma, bajo un argumento común: “el límite actual de ingresos deja fuera de la protección a numerosos neoyorquinos que siguen siendo financieramente vulnerables”.

Si tienes que comprar unas medicinas que no cubre el seguro o aparece un gasto extra, te ves en grandes problemas. Ese rango de ingreso quedó aniquilado con la inflación terrible que tenemos. Por ejemplo, ¿cuánto costaba una docena de huevos en 2014 y cuánto cuesta ahora?" Carmen Farías – Jubilada boricua

La realidad es otra

Los defensores y líderes electos recordaron que el umbral de ingresos fue elevado por última vez en 2014, cuando pasó de $29,000 a $50,000.

“Ha pasado mucho tiempo y nuestros gastos esenciales han aumentado terriblemente. Si tienes que comprar unas medicinas que no cubre el seguro o aparece un gasto extra, te ves en grandes problemas. Ese rango de ingreso quedó aniquilado con la inflación terrible que tenemos. Por ejemplo, ¿cuánto costaba una docena de huevos en 2014 y cuánto cuesta ahora?”, se preguntó la jubilada boricua, Carmen Farías, quien participó en la concentración.

La realidad actual es que una persona que supera por poco los $50,000 pierde completamente la posibilidad de congelar su alquiler, aunque continúe destinando una parte considerable de sus ingresos a la vivienda, los medicamentos y otros gastos básicos.

La concejal de Brooklyn Farah Louis (a la derecha) promueve que la legislación sea aprobada y votada en las próximas semanas. (Foto cortesía John McCarten – NYC Council Office)

¿Cuál sería el cambio?

Actualmente, para al SCRIE o al DRIE, los ingresos combinados del hogar no pueden superar los $50,000 anuales.

La legislación reemplazaría ese máximo por uno de $75,000. Según el expediente oficial del Concejo, el proyecto “aumentaría el nivel máximo de ingresos” permitido para participar en ambos programas.

La propuesta no significa que todos los hogares con ingresos inferiores a $75,000 obtendrían automáticamente la congelación del alquiler. Solamente ampliaría uno de los criterios de elegibilidad.

Los eventuales beneficiarios todavía tendrían que cumplir otras condiciones relacionadas con su edad o discapacidad, el tipo de vivienda donde residen y la proporción de sus ingresos destinada al alquiler.

¿Quién puede beneficiarse?

Para solicitar SCRIE, el titular del contrato de alquiler, o su cónyuge, debe tener al menos 62 años. Para DRIE, el solicitante debe tener 18 años o más y recibir uno de los beneficios por discapacidad reconocidos por la Ciudad, entre ellos: Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Seguro por Incapacidad del Seguro Social, (SSDI), Pensión o compensación por discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos, Medicaid otorgado sobre la base de una determinación de discapacidad.

En ambos casos, el solicitante debe figurar en el contrato de arrendamiento y destinar más de una tercera parte de los ingresos mensuales del hogar al pago del alquiler.

La vivienda también debe pertenecer a una categoría elegible, como apartamentos de renta estabilizada o controlada, ciertos desarrollos Mitchell-Lama, cooperativas, desarrollos Limited Dividend y algunas unidades cooperativas o residencias reguladas.

La Ciudad no pregunta por el estatus migratorio para tramitar DRIE, según la información oficial publicada por la municipalidad.

¿La Ciudad pagaría el alquiler?

En efecto, SCRIE y DRIE no son subsidios que cubren la totalidad del alquiler. Su función es proteger a los beneficiarios de futuros incrementos.

Cuando un inquilino es aprobado, la cantidad que paga queda congelada en el nivel establecido por el programa. Si posteriormente entra en vigor un aumento autorizado, el propietario recibe un crédito sobre los impuestos a la propiedad para compensar la diferencia.

Por ejemplo, si un beneficiario tiene congelado su alquiler en $1,400 y el alquiler legal aumenta a $1,500, el inquilino continuaría pagando $1,400 y el propietario recibiría un crédito fiscal por la diferencia de $100.

La medida sería retroactiva

El proyecto legislativo establece que el nuevo límite entraría en vigor de manera retroactiva al 1 de julio de 2026.

Si el proyecto se convierte en ley, será necesario que el Departamento de Finanzas precise cómo atenderá a las personas que presentaron solicitudes después de esa fecha y fueron rechazadas exclusivamente por superar el límite de $50,000.