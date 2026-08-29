Aumentan 143% las agresiones graves contra ancianos en Nueva York desde 2018

Las agresiones graves contra personas mayores en la ciudad de Nueva York aumentaron 14% en lo que va de 2026 respecto al mismo período del año pasado y se dispararon 143% frente a 2018, de acuerdo con datos del Departamento de Policía de Nueva York publicados por el New York Post.

Las cifras citadas por el medio muestran que la Policía registró 2,112 agresiones graves contra personas mayores en lo que va del año, frente a las 1,853 contabilizadas durante el mismo período de 2025. En 2018, el número era considerablemente menor, con 870 casos.

Casi 80% de las agresiones registradas este año derivaron en un arresto, mientras que el NYPD señaló que una parte importante de los casos estaría vinculada con delincuentes reincidentes.

Michael Alcazar, detective retirado del NYPD y profesor adjunto del John Jay College of Criminal Justice, atribuyó parte del problema a la reincidencia y al sistema de justicia penal. A su juicio, algunos delincuentes son detenidos y posteriormente liberados para volver a cometer delitos.

“Esto sucede porque los mismos delincuentes siguen siendo arrestados y liberados”, afirmó Alcazar, quien también sostuvo que las personas mayores pueden convertirse en objetivos particularmente vulnerables.

Aumenta la reincidencia

Las cifras policiales también muestran un incremento significativo en los arrestos de personas vinculadas con múltiples agresiones graves. En 2025, 462 sospechosos fueron detenidos por cometer tres o más agresiones graves en un mismo año, un aumento de 192% frente a los 158 registrados en 2018.

Una fuente policial citada por el New York Post aseguró que la tasa de reincidencia en delitos graves de agresión aumentó 50% este año. La medición considera los casos en los que una persona comete otra infracción dentro de los 30 días posteriores a una agresión grave.

El incremento resulta especialmente llamativo porque, en contraste, los delitos graves en la ciudad han disminuido 6% en lo que va de 2026, según las cifras del NYPD.

Christopher Herrmann, exsupervisor de análisis de delitos del Departamento de Policía de Nueva York y profesor asociado del John Jay College of Criminal Justice, consideró preocupante que la violencia esté concentrándose entre las personas mayores.

“Lo que estamos viendo es una concentración de violencia entre una población particularmente vulnerable”, señaló Herrmann, quien reconoció que la población de adultos mayores ha crecido, pero consideró que ese aumento demográfico no basta para explicar el salto de 143% registrado desde 2018.

De acuerdo con la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York, la población de Nueva York de 65 años o más aumentó 53% durante las últimas dos décadas, equivalente a casi medio millón de personas.

El NYPD indicó que aproximadamente un tercio de las agresiones contra personas mayores registradas este año están relacionadas con violencia doméstica. El resto incluye numerosos ataques perpetrados por desconocidos.

Ataques contra ancianos

Entre los casos recientes citados por el New York Post figura el de una mujer de 81 años atacada en Jackson Heights, Queens, el 16 de julio. Según la Policía, un hombre inició una discusión con ella en la calle alrededor de las 7:45 de la mañana y posteriormente la golpeó en el rostro y la cabeza antes de escapar.

Otro caso ocurrió el 19 de agosto, cuando un hombre de 72 años fue empujado desde el andén hacia las vías del metro en la estación 47th–50th Streets–Rockefeller Center, en Midtown. El hombre esperaba un tren de las líneas F o D alrededor de las 4:00 de la madrugada cuando un individuo se acercó por detrás y lo arrojó a las vías.

La víctima logró regresar al andén por sus propios medios, aunque sufrió una fractura de costilla y una dislocación de hombro. Francisco García, de 40 años, fue detenido y enfrenta cargos de agresión, según los registros municipales citados por el medio.

En otro incidente, una mujer de 85 años quedó inconsciente y sufrió una hemorragia cerebral después de ser empujada al suelo sin provocación aparente en la intersección de East 16th Street y Union Square, en Manhattan, el 1 de junio.

“A este ritmo, las agresiones contra ancianos en la ciudad de Nueva York no tienen fin y se necesitará más que la policía de Nueva York”, afirmó Alcazar. “Las demás agencias del alcalde deben intensificar sus esfuerzos”, añadió.

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