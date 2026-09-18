La mujer de Minnesota que fue arrestada y se hizo viral por su parecido con Jennifer Lopez

Una fotografía policial tomada en Minnesota terminó convertida en un fenómeno viral por un motivo que poco tiene que ver con el caso que llevó a una mujer ante las autoridades.

La protagonista es Cyrena Anne Quast, de 35 años, residente de Saint Cloud, cuya imagen de registro fue compartida en redes sociales por usuarios que encontraron un parecido llamativo con Jennifer Lopez.

Quast fue arrestada el 30 de agosto de 2026 en Monticello, Minnesota, por una acusación de robo. De acuerdo con los registros citados por distintos medios como People, la mujer habría sustraído 2 paquetes dobles de baterías para herramientas eléctricas con un valor aproximado de $578 dólares. El expediente fue registrado como un cargo de hurto clasificado, denominado gross misdemeanor, una categoría de delito menor grave contemplada por la legislación estatal.

El caso comenzó con una investigación en un establecimiento comercial. Un empleado habría reconocido a Quast a raíz de un incidente ocurrido 2 días antes. En esa ocasión, una mujer habría salido de la tienda con baterías y, posteriormente, habría abandonado el lugar a bordo de un Subaru blanco.

El trabajador proporcionó a los investigadores una descripción del vehículo y su placa, elementos que ayudaron a orientar la pesquisa. En el episodio que terminó con la detención del 30 de agosto, Quast presuntamente admitió haber tomado los objetos sin pagarlos. Tras permanecer bajo custodia, fue puesta en libertad al día siguiente.

La foto policial que desató las comparaciones

Hasta ahí, se trataba de un caso policial ocurrido en una ciudad de Minnesota. Sin embargo, la fotografía tomada por la Oficina del Sheriff del condado de Wright adquirió un segundo aire cuando comenzó a circular en internet. El rostro de Quast provocó comparaciones inmediatas con Jennifer Lopez.

La semejanza señalada por los usuarios no pasó desapercibida. Algunas personas aseguraron que tuvieron que mirar la fotografía 2 veces porque, a primera vista, pensaron que se trataba de la artista. Otros recurrieron al humor para comentar la imagen y llegaron a bautizar a Quast como “Jenny from D-Block”, un juego de palabras inspirado en el conocido apodo de Lopez, “Jenny from the Block”.

En redes sociales también aparecieron comentarios similares en fotografías que Quast había publicado antes de que su imagen policial se volviera viral. Algunos seguidores ya habían señalado anteriormente las similitudes físicas entre la mujer de Minnesota y la estrella de Hollywood.

El revuelo digital terminó creando una confusión que conviene despejar: J.Lo no fue arrestada en Minnesota y no existe, según la información disponible en el caso, ninguna relación conocida entre la artista y Quast. La comparación nació exclusivamente de las reacciones de usuarios ante una fotografía policial.

¿Quién es la mujer de Minnesota que es parecida a Jennifer Lopez?

Más allá del fenómeno en redes, los registros citados por los medios señalan que Quast ya había tenido otros encuentros con las autoridades. Entre los antecedentes mencionados figuran casos relacionados con posesión de drogas, conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias, hurto, fuga de la policía y proporcionar una identidad falsa.

También aparecen registros vinculados con conducir sin una licencia válida, allanamiento o ingreso no autorizado y diversas infracciones de tránsito. La existencia de varios registros explica el por qué hay distintas fotografías policiales asociadas a su nombre.

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